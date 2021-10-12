В Киеве начался саммит Украина – ЕС с участием Зеленского и руководства Евросоюза

В украинской столице 12 октября начался 23 саммит Украина – Европейский Союз. В нем принимают участие Владимир Зеленский и руководство ЕС, в частности президент Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Утром руководители институтов Евросоюза прибыли в Мариинский дворец, где их приветствовал президент Владимир Зеленский.

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В Киеве стартовал саммит Украина – ЕС

Перед началом мероприятия украинский лидер и президент Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уже успели пообщаться.

В рамках 23-го саммита Украина – ЕС запланировано подписание ряда соглашений между Киевом и Евросоюзом. По его результатам примут совместное заявление.

Кроме этого, Зеленский и представители европейских институтов сделают заявления для СМИ по итогам встречи.

Глава Украины в твиттере выразил уверенность, что диалог в рамках саммита будет плодотворным и еще больше будет способствовать интеграции Украины в европейское сообщество.



Зеленский пообщался с президентами Евросовета и Еврокомиссии / Фото Офиса Президента

Какие именно соглашения планируют подписать на саммите