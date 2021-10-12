В Киеве начался саммит Украина – ЕС с участием Зеленского и руководства Евросоюза
Источник:Офис Президента
В украинской столице 12 октября начался 23 саммит Украина – Европейский Союз. В нем принимают участие Владимир Зеленский и руководство ЕС, в частности президент Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Утром руководители институтов Евросоюза прибыли в Мариинский дворец, где их приветствовал президент Владимир Зеленский.
Читайте также Евросоюз включит еще 8 человек в санкционный список за агрессию России против Украины
В Киеве стартовал саммит Украина – ЕС
Перед началом мероприятия украинский лидер и президент Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уже успели пообщаться.
В рамках 23-го саммита Украина – ЕС запланировано подписание ряда соглашений между Киевом и Евросоюзом. По его результатам примут совместное заявление.
Кроме этого, Зеленский и представители европейских институтов сделают заявления для СМИ по итогам встречи.
Глава Украины в твиттере выразил уверенность, что диалог в рамках саммита будет плодотворным и еще больше будет способствовать интеграции Украины в европейское сообщество.
Зеленский пообщался с президентами Евросовета и Еврокомиссии / Фото Офиса Президента
Какие именно соглашения планируют подписать на саммите
- По информации "Европейской правды", стороны намерены подписать соглашения о совместном авиационном пространстве, об ассоциации Украины с европейской программе финансирования исследований и инноваций Horizon Europe, а также с программой Creative Europe.
- На саммите также объявят о поддержке ЕС, что должно привлечь несколько миллиардов инвестиций в Украину.