Имена обнародуют в официальном журнале ЕС в течение 11 октября. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
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ЕС только что согласился добавить еще 8 человек за подрыв территориальной целостности Украины в свой список санкций,
– отметил журналист.
По словам представителя СМИ, в перечень включили тех людей, которые "Работают в судебном секторе временно оккупированного Россией Крыма".
ЕС продлил санкции против России
Европейский Союз 8 сентября согласовал продление санкций против россиян
и российских компаний. Ограничения будут действовать до 15 марта 2022 года.
Действующие санкции предусматривают:
- Запрет на поездки в ЕС;
- Замораживание активов;
- Запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов для физических лиц и организаций, находящихся под санкциями.
Что известно о санкциях ЕС против России
Ограничения ввели в марте 2014 года. С тех пор их продлевали каждые полгода. Есть и другие санкции ЕС введенные из-за политики Москвы.
Так, санкции против российской экономики действуют до 31 января 2022 года. Ограничения из-за оккупации Крыма и Севастополя – до 23 июня 2022 года.
Текст публикации Рикарда Йозвяка:
ЕС только что согласился добавить еще 8 человек за подрыв территориальной целостности Украины в свой список санкций. Все они в основном работают в судебном секторе Крыма. Имена в официальном журнале ЕС появятся позже сегодня. Теперь в списке будет 185 человек + 48 организаций.