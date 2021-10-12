Вранці керівники інституцій Євросоюзу прибули до Маріїнського палацу, де їх вітав президент Володимир Зеленський.
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У Києві стартував саміт Україна – ЄС
Перед початком заходу український лідер та президент Європейської ради Шарль Мішель і глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вже встигли поспілкуватися.
У межах 23-го саміту Україна – ЄС заплановане підписання низки угод між Києвом та Євросоюзом. За його результатами ухвалять спільну заяву.
Окрім цього, Зеленський та представники європейських інституцій зроблять заяви для ЗМІ за підсумками зустрічі.
Глава України у твітері висловив упевненість, що діалог у межах саміту буде плідним і ще більше сприятиме інтеграції України до європейської спільноти".
Зеленський поспілкувався з президентами Євроради і Єврокомісії / Фото Офісу Президента
Які саме угоди планують підписати на саміті
- За інформацією "Європейської правди", сторони мають намір підписати угоди про спільний авіаційний простір, про асоціацію України з європейською програмою фінансування досліджень та інновацій Horizon Europe, а також з програмою Creative Europe.
- На саміті також оголосять про підтримку ЄС, що має залучити кількамільярдні інвестиції до України.