У Києві – повторні вибухи: уламки впали у двір будинку, палають авто

У ніч проти 22 жовтня у Києві пролунали вибухи.

Столиця перебуває під атакою ворога. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Віталія Кличка.

О 1:07 у Повітряних силах написали про загрозу застосування балістичного озброєння з Півночі для областей, де оголошено повітряну тривогу. Через кілька хвилин там попередили про швидкісну ціль, яка летить на Київ.

Вибухи пролунали близько 1:12. Мер уточнив, що працюють сили ППО. Він закликав людей перебувати в укриттях.

Близько 1:22 Кличко повідомив, що у Голосіївському районі спалахнула пожежа. Усі служби прямують на місце.

О 1:37 Повітряні сили повідомили про повторну загрозу для Києва. Після цього прогриміли повторні вибухи. Міський голова підтвердив, що ворог знову атакував балістикою. Відомо про ще щонайменше дві ракети, які летять на Київ з Півночі.

О 1:44 мер повідомив про виклик медиків у Дарницький район Києва. За його словами, бригада уже виїхала.

У Печерському районі уламки, за попередньою інформацією, впали у дворі житлового будинку. Палають автівки.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко закликав не працювати навідниками для ворога та не поширювати будь-які фото, відеоматеріали, пов'язані з роботою ППО чи наслідками ворожих ударів.

Також нагадую майданчикам, які на цьому заробляють, що за публікацію відповідних матеріалів передбачена реальна кримінальна відповідальність,

– додав він.