Столиця перебуває під атакою ворога. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Віталія Кличка.

О 1:07 у Повітряних силах написали про загрозу застосування балістичного озброєння з Півночі для областей, де оголошено повітряну тривогу. Через кілька хвилин там попередили про швидкісну ціль, яка летить на Київ.

Вибухи пролунали близько 1:12. Мер уточнив, що працюють сили ППО. Він закликав людей перебувати в укриттях.

Близько 1:22 Кличко повідомив, що у Голосіївському районі спалахнула пожежа. Усі служби прямують на місце.

