Столица находится под атакой неприятеля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Виталия Кличко.

В 1:07 в Воздушных силах написали об угрозе применения баллистического вооружения с Севера для областей, где объявлена ​​воздушная тревога. Через несколько минут там предупредили о скоростной цели, которая летит на Киев.

Взрывы раздались около 1:12. Мэр уточнил, что работают силы ПВО. Он призвал людей находиться в укрытиях.

Около 1:22 Кличко сообщил, что в Голосеевском районе вспыхнул пожар. Все службы направляются на место.

В 1:37 Воздушные силы сообщили о повторной угрозе Киеву. После этого прогремели повторные взрывы. Городской голова подтвердил, что враг снова атаковал баллистикой. Известно еще о минимум двух ракетах, которые летят на Киев с Севера.

В 1:44 мэр сообщил о вызове медиков в Дарницкий район Киева. По его словам, бригада уже выехала.