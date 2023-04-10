У Києві затримали чоловіка, який обстріляв торговий кіоск: деталі справи

10 квітня на вулиці Солом'янській в Києві чоловік обстріляв торговий кіоск, в якому перебували люди. Як виявилося, між ним та продавцем магазину виник конфлікт. Після цього зловмисник повернувся до місця пригоди зі зброєю. Нецензурно висловлюючись, він здійснив декілька пострілів в кіоск.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в місті Києві, інформує 24 Канал. На щастя, ніхто не постраждав. Правопорушника затримали силовики, попередньо встановивши його особу та місце проживання. Розпочато кримінальне провадження.

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"Правоохоронці опитали свідків злочину та оглянули місце події, звідки вилучили три патрони та дві гільзи калібру 7,62. Поліцейські провели обшук у квартирі 49-річного чоловіка. Слідчі затримали його та вилучили з оселі зброю, набої і одяг, в якому був зловмисник у момент скоєння злочину", – йдеться у повідомленні поліції.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Затриманому повідомили про підозру. Найближчим часом суд обере запобіжний захід. Чоловіку загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

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