Постраждалі Таня Ніколаєва, Галя Ніколін та Саша Гуй довгий час провели в реанімації. Лікарі намагались врятувати курсанткам життя та ноги.

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На жаль, Саші та Тані довелось ампутувати по одній нозі. Галі кінцівки врятували, хоч у неї теж були роздроблені кістки.

Як живуть дівчата, яких збив п'яний майор

Курсантки розповіли про трагедію волонтерці "Волонтерської Сотні Доброволя" Наталії Воронковій. Саме вона переказала, у якому стані дівчата та що сталось у той страшний день.

24-річна Таня Ніколаєва мріяла стати гінекологом. Як тільки вона прийшла в себе у госпіталі й побачила полковника ЗСУ, лікаря-травматолога, то попри страшний біль, бадьоро сказала йому: "Бажаю здоров'я, товаришу полковнику".



Таня Ніколаєва до та після аварії

У 2022 році дівчина вийшла заміж. Вона каже, що досі не може звикнути до протеза.

Не можу присісти, не можу спокійно нахилитися. Вікна боюся мити – а якщо упаду вниз. До дороги ставлюся з дуже великим побоюванням. Переходжу тільки там, де є світлофор,

– розповіла дівчина.



Таня Ніколаєва вийшла заміж у 2022 році

23-річна Галя Ніколін відразу після аварії, лежачи на асфальті зі зламаними ногами, почала роздавати команди іншим дівчатам-курсанткам, які не постраждали від наїзду п'яного майора. Вона пояснювала їм, хто та що має робити, як надавати першу медичну допомогу.

Дівчина хотіла стати хірургом, проте вступила на лікаря загальної практики повітряних військ. Вона командир роти.



Галя Ніколін до та після аварії

Дівчина розповіла, що після трагедії вчилась ходити заново. Пів року у неї тривала реабілітація.

У січні 2021 року вже хотіла піти на навчання. Але мені ще було дуже важко пересуватися містом. Та плюс ще почала боятися машин. Страшно, коли автомобілі йдуть із великою швидкістю. Страшно, коли перебуваєш на задньому сидінні машини та немає можливості пристебнутися ременем безпеки,

– розповіла Галя Ніколін.

Вона з дитинства входить у скаутську організацію "Пласт", проте зараз допомагає іншим пластунам тільки консультацією. Адже у 2022 році вона спробувала піднятися на гору, та через сильний біль у ногах відмовилась від цієї ідеї.

Тепер дівчина може ходити в гори тільки зі спеціальними палицями.



Галина Ніколін не може підійматися в гори без спеціальних палиць

У 23-річної Саші Гуй були найскладніші травми. На жаль, одну ногу їй довелось ампутували й вона довго боролася за другу. Дівчина майже рік лікувалась в Німеччині.

Я стала дуже вразливою. Хтось подивиться не так, а в мене вже сльози на очі навертаються. До цієї аварії зі мною такого не було,

– пригадала дівчина.



Саша Гуй до та після аварії

Дівчина з дитинства мріяла стали кардіохірургом, та згодом вирішила бути анестезіологом. Вона ще в дитинстві, втративши після хвороби волосся, не опустила руки та не замкнулася в собі.



Саша Гуй під час лікування

Дівчина приїхала з села в Кіровоградській області до Києва і влаштувалася працювати в "Охматдит".

Що відомо про ту страшну аварію

25 серпня 2020 року на території навчального закладу п'яний майор Володимир Холодний збив трьох курсанток, які вступили до військового коледжу та прийшли отримувати форму. За даними видання, удар був таким сильним, що дівчат відкинуло на декілька метрів. У дворі було багато крові.

Волонтерка Наталія Воронкова розповіла, що:

дівчата стояли на вулиці перед високими сходами й чекали в черзі на форму;

майора Холодного їм представили як начальника курсу. Він влаштувався на роботу в коледж за місяць до трагедії.

Напевно, майор так зрадів своїй новій посаді, що дуже гарно відзначив цю подію. І, бувши вже добряче п'яним, сів у автомобіль і увімкнув у салоні гучну музику. Мабуть, хотів або пожартувати над дівчатами, або полякати їх. Він на повній швидкості поїхав просто на групу майбутніх курсанток,

– розповіла волонтерка.

Дівчата розбіглись: хтось убік, деякі – забігли на сходинки.



Майор збив курсанток у дворі

"І тоді майор поїхав на друге коло. Перед самими сходами він не впорався з керуванням, і машина вискочила на ґанок, на якому стояли дівчата. Те, що курсантки стояли на цих сходинках, зіграло з ними злий жарт. Дівчата думали, що на ґанку вони будуть у безпеці. А в результаті їм просто роздробило кістки на ногах об ці сходинки", – пояснила волонтерка.



Майор Холодний, який збив курсанток

Що відомо про вирок для майора