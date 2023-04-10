Пострадавшие Таня Николаева, Галя Николин и Саша Гуй долго провели в реанимации. Врачи пытались спасти курсанткам жизнь и ноги.

Важно Первокурсницы остались без ног: майору объявили приговор за жуткое ДТП с курсантками

К сожалению, Саше и Тане пришлось ампутировать по одной ноге. Гали конечности спасли, хотя у нее тоже были раздроблены кости.

Как живут девушки, которых сбил пьяный майор

Курсантки рассказали о трагедии волонтерке "Волонтерской сотни Доброволя" Натальи Воронковой. Она пересказала, в каком состоянии девушки и что произошло в тот страшный день.

24-летняя Таня Николаева мечтала стать гинекологом. Как только она пришла в себя в госпитале и увидела полковника ВСУ, врача-травматолога, то, несмотря на страшную боль, бодро сказала ему: "Желаю здоровья, товарищ полковник".



Таня Николаева до и после аварии

В 2022 году девушка вышла замуж. Она говорит, что до сих пор не может привыкнуть к протезу.

Не могу присесть, не могу спокойно наклониться. Окна боюсь мыть – а если упаду вниз. К дороге отношусь с очень большой опаской. Перехожу только там, где есть светофор,

– рассказала девушка.



Таня Николаева вышла замуж в 2022 году

23-летняя Галя Николин сразу после аварии, лежа на асфальте со сломанными ногами, начала раздавать команды другим девушкам-курсанткам, не пострадавшим от наезда пьяного майора. Она объясняла им, кто и что должно делать, как оказывать первую медицинскую помощь.

Девушка хотела стать хирургом, однако поступила на врача общей практики воздушных войск. Она командир роты.



Галя Николин до и после аварии

Девушка рассказала, что после трагедии училась ходить заново. Полгода у нее длилась реабилитация.

В январе 2021 года уже хотела пойти на учебу. Но мне еще было очень тяжело передвигаться по городу. И плюс еще начала бояться машин. Страшно, когда автомобили идут с большой скоростью. Страшно, когда находишься на заднем сиденье машины и нет возможности пристегнуться ремнем безопасности,

– рассказала Галя Николин.

Она с детства входит в скаутскую организацию "Пласт", однако сейчас помогает другим пластунам только консультацией. Ведь в 2022 году она попыталась подняться на гору, но из-за сильной боли в ногах отказалась от этой идеи.

Теперь девушка может ходить в горы только со специальными палками.



Галина Николин не может подниматься в горы без специальных палок.

В 23-летней Саши Гуй были самые сложные травмы. К сожалению, одну ногу ей пришлось ампутировать, и она долго боролась за другую. Девушка почти год лечилась в Германии.

Я стала очень уязвимой. Кто-то посмотрит не так, а у меня уже слезы на глаза поворачиваются. До этой аварии со мной такого не было,

– вспомнила девушка.



Саша Гуй до и после аварии

Девушка с детства мечтала стать кардиохирургом, но позже решила быть анестезиологом. Она еще в детстве, потеряв после болезни волосы, не опустила руки и не заперлась в себе.



Саша Гуй во время лечения

Девушка приехала из села в Кировоградской области в Киев и устроилась работать в "Охматдете".

Что известно о той страшной аварии

25 августа 2020 года на территории учебного заведения пьяный майор Владимир Холодный сбил трех курсанток, поступивших в военный колледж и пришедших получать форму. По данным издания, удар был таким сильным, что девушек отбросило на несколько метров. Во дворе было много крови.

Волонтер Наталья Воронкова рассказала, что:

девушки стояли на улице перед высокой лестницей и ждали в очереди на форму;

майора Холодного им представили в качестве начальника курса. Он устроился на работу в колледж за месяц до трагедии.

Наверное, майор так обрадовался своей новой должности, что очень хорошо отметил это событие. И, будучи уже пьяным, сел в автомобиль и включил в салоне громкую музыку. Наверное, хотел или пошутить над девушками, или напугать их. Он на полной скорости поехал прямо на группу будущих курсанток,

– рассказала волонтер.

Девушки разбежались: кто-то в сторону, некоторые забежали на ступеньки.



Майор сбил курсанток во дворе

"И тогда майор поехал на второй круг. Перед самой лестницей он не справился с управлением, и машина выскочила на крыльцо, на котором стояли девушки. То, что курсантки стояли на этих ступенях, сыграло с ними злую шутку. Девушки думали, что на крыльце они будут в безопасности. А в результате им просто раздробило кости на ногах об эти ступени", – объяснила волонтер.



Майор Холодный, сбивший курсанток

Что известно о приговоре для майора