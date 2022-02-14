Київ знову "жовтий": МОЗ оновило зони карантину

Міністерство охорони здоров'я оновило карантинне зонування країни. Київ із помаранчевої перейшов у жовту зону. Раніше у столиці був критичний показник госпіталізацій, зараз ситуація стабілізувалася.

Станом на 14 лютого крім Києва у жовтій зоні перебувають Полтавська та Харківська області.

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У червоній зоні карантину перебувають 5 регіонів:

Закарпатська,

Івано-Франківська,

Луганська,

Рівненська,

Хмельницька області.

Решта регіонів у помаранчевій зоні карантину.

Показники захворюваності

Помаранчева зона не передбачає додаткових обмежень, але попереджає про наближення до червоної зони.

Загалом рівень захворюваності в Україні складає 1 256 при нормі менш як 75 на 100 тисяч населення.

Також перевищений рівень госпіталізацій — у 15 регіонах при визначеному індикаторі 60 на 100 тисяч населення.

Водночас показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.



Показники захворюваності в регіонах / Інфографіка МОЗ

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