Музей Степана Бандери туди чудово впишеться, – політолог про закрите посольство Росії в Києві

Київська міська рада розірвала договір з посольством Росії щодо оренди землі на їхню дипломатичну установу. Проте влада столиці України запізнилась на років вісім.

Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він зауважив, що Росія намагатиметься обіграти цю подію, тому в будівлі, де в минулому було посольство країни-агресорки, можна розмістити певні установи.

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Треба освятити

Давидюк запропонував зробити там шпиталь або ж поселити дітей, яких викрадали путіністи.

В цій будівлі можна багато чого зробити. Наприклад, музей Степана Бандери туди б чудово вписався. Або ж можна там зробити волонтерську базу. А можемо піти ще далі і посадити там антикорупційні органи, і вони були б добре захищені тими парканами, за якими ховались росіяни,

– наголосив політолог.

Співрозмовник переконаний, що насамперед потрібно це місце треба освятити священниками усіх конфесій.

Тому що там перебували найпідліші та найзліші росіяни, вони запланували там багато агресивних речей,

– підкреслив він.

На думку Давидюка, потрібно зробити так, щоб це посольство Росії більше ніколи не відкривалось.

"Немає про що говорити з цими людьми, вони – вбивці, мародери, гвалтівники та викрадачі дітей. І такими вони були завжди. І не треба думати, що вони виправляться Це психічно хвора нація. А Україні потрібно цю травму пережити і рухатись вперед", – наголосив політичний експерт.

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Відповідь має бути глобальнішою

Він впевнений, що київській владі потрібно піти ще далі.

У росіян ще багато залишилось нерухомості в місті – дачі, квартири. Все це необхідно в них забрати і віддати українським внутрішньо переміщеним особам, в яких немає сьогодні житла. Ми маємо право цим розпоряджатися на своїй території,

– стверджує Давидюк.

Проте відповідь на цю заборону повинна бути глобальнішою, щоб інші країни пішли за нами. Він нагадав про акцію в Лондоні біля посольства Росії, що була присвячена до роковин початку війни.

"Група Led By Donkeys пофарбувала дорогу поряд з посольством у жовто-блакитні кольори. І це був політичний меседж світу про те, що Україна домінує, вона сильніша і повинна перемогти і їй потрібно допомагати, щоб це сталось", – відзначив політолог.

Потрібно придумати, як краще скористатися нерухомістю посольства, щоб інші країни теж доєднались до цього і змінили своє ставлення до Росії.

Це не посольства у тому значенні, в якому мають бути. Це офіси "російського ІДІЛу", які там засідають і планують атаки проти тих країн де перебувають,

– впевнений співрозмовник.

Микола Давидюк припустив, якщо в посольствах Росії різних країнах відкрити центри допомоги українців, ми будемо мати 200 таких центрів по світу.

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