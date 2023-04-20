Рішення підтримали 73 голосами депутатів. Агресор орендував 0,39 гектара землі на проспекті Повітрянофлотському, 27 – в Солом'янському районі.

Раніше Буде гараж: Київрада хоче "виселити" посольство Росії з приміщення у Києві

Сьогодні Київрада розірвала договір оренди землі з посольством країни-агресора – Росії,

– написав Кличко.

Крім того, Київрада звернулася до Кабміну щодо повернення майна "дипустанови" російських варварів до власності української держави.

Що цьому передувало

Раніше фракція "Слуга народу" в Київраді ініціювала розірвання договору про оренду посольством Росії земельної ділянки у Солом'янському районі.

Аргументація зрозуміла – Росія почала повномасштабне вторгнення, тому МЗС розірвало дипломатичні відносини з країною-терористкою.

Російських дипломатів висилають з посольств

Від початку 2022 року з європейських країн вислали близько 400 російських дипломатів. Їх підозрювали у шпигунстві. Попри це, росіяни й надалі намагаються продовжувати шпигунську діяльність в ЄС. Вони встановили в країнах Європи систему стеження на посольствах.

На супутниковими знімках журналісти нарахували не менше 182 антен на 39 будинках російських представництв у Європі. Наприклад, у посольстві Росії в Бельгії встановили 17 антен.