Про це повідомила депутатка Київради Лілія Пашинна. Мова йде про будівлю за адресою Повітрофлотський проспект, 27 у Солом'янському районі столиці.

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Буде гараж на Соломі

Крім розірвання договору про оренду земельної ділянки, Київрада може націоналізувати приміщення російського посольства. Аргументація проста – Росія почала повномасштабне вторгнення, а МЗС розірвало дипломатичні відносини з країною-терористкою.

Наша фракція ініціювала розірвання договору оренди землі, наданої посольству Росії, і буде ініціювати націоналізацію приміщення посольства Росії,

– повідомила Пашинна.

Нагадаємо, що перед початком повномасштабного російського вторгнення основною датою нападу Росії на Заході вважали 16 лютого. На тлі цього видання Reuters запустило пряму трансляцію з Майдану Незалежності, встановивши автономну камеру в готелі "Україна".

Компанія Dronarium запустила у повітря дрон з оголошенням про продаж гаражу в Солом'янському районі. На плакаті "Продам гараж на Соломі" вказали номер телефону російського посольства, яке якраз розташоване у цьому районі.

Російське посольство почало отримувати дзвінки щодо продажу гаража. Вони обурювались і запевняли, що нічого не продають.

Уранці 24 лютого 2022 року МЗС Україна розірвало дипломатичні відносини з країною-терористкою, яка напала на нашу державу.