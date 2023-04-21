Музей Степана Бандеры туда отлично впишется, – политолог о закрытом посольстве России в Киеве

Киевский городской совет расторг договор с посольством России по аренде земли под их дипломатическое учреждение. Однако власти столицы Украины опоздали лет восемь.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. Он отметил, что Россия попытается обыграть это событие, поэтому в здании, где в прошлом было посольство страны-агрессора, можно разместить определенные учреждения.

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Надо освятить

Давидюк предложил сделать там госпиталь или поселить детей, которых похищали путинисты.

В этом здании можно многое сделать. К примеру, музей Степана Бандеры туда бы прекрасно вписался. Или можно там сделать волонтерскую базу. А можем пойти еще дальше и посадить там антикоррупционные органы, и они были бы хорошо защищены теми заборами, за которыми прятались россияне,

– подчеркнул политолог.

Собеседник убежден, что прежде всего нужно это место освятить священниками всех конфессий.

Потому что там находились самые подлые и злые россияне, они запланировали там много агрессивных вещей.

– подчеркнул он.

По мнению Давидюка, нужно сделать так, чтобы это посольство России больше никогда не открывалось.

"Не о чем говорить с этими людьми, они – убийцы, мародеры, насильники и похитители детей. И такими они были всегда. И не надо думать, что они исправятся. Это психически больная нация. А Украине нужно эту травму пережить и двигаться вперед", – подчеркнул политический эксперт.

Николай Давыдюк о дальнейшей судьбе здания посольства России: смотрите видео

Ответ должен быть более глобальным

Но он уверен, что киевским властям нужно пойти еще дальше.

У россиян еще много осталось недвижимости в городе – дачи, квартиры. Все это необходимо у них забрать и отдать украинским внутренне перемещенным лицам, у которых сегодня нет жилья. Мы имеем право этим распоряжаться на своей территории,

– утверждает Давидюк.

Однако ответ на этот запрет должен быть более глобальным, чтобы другие страны последовали за нами. Он напомнил об акции в Лондоне у посольства России, посвященной годовщине начала войны.

"Группа Led By Donkeys покрасила дорогу рядом с посольством в желто-голубые цвета. И это был политический месседж мира о том, что Украина доминирует, она сильнее и должна победить, и ей нужно помогать, чтобы это произошло", – отметил политолог.

Нужно придумать, как лучше рапорядиться недвижимостью посольства, чтобы другие страны тоже присоединились к этому и изменили свое отношение к России.

Это не посольство в том значении, в котором должно быть. Это офисы "российского ИГИЛа", которые там заседают и планируют атаки против тех стран, где находятся,

– уверен собеседник.

Николай Давыдюк предположил, если в посольствах России в разных странах открыть центры помощи украинцев, мы будем иметь 200 таких центров по миру.

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