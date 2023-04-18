На каждом российском посольстве в европейских странах слишком много разнообразных антенн. И это вряд ли совпадение. Журналисты из разных государств провели совместное расследование ESPIOMATS, чтобы определить, почему россияне так любят антенны на посольствах.

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Большие и маленькие: сколько антенн насчитали на русских посольствах

На помещении любого посольства есть антенны и это нормально, ведь дипломатам нужно иметь стабильную и защищенную связь со своими странами. Однако, по мнению специалистов, количество антенн на крышах представительств России в европейских странах значительно превышает потребности связи.

Обычно тарелок ставят несколько, хотя теоретически достаточно одной. Но на русских посольствах их очень много. По спутниковым снимкам журналисты насчитали не менее 182 антенн на 39 домах российских представительств в Европе (и это только тарелки, которые видны на фото). Рекордсмен – посольство России в Бельгии, где установлено 17 антенн. Еще на 6 представительствах – в Мадриде, Праге, Белграде, Лиссабоне, Софии и Никосии – видно не менее 10 устройств на крышах. При этом важно понимать, что извне видны далеко не все антенны, поэтому их реальное количество, вероятно, больше.

Эксперты считают, что один из возможных вариантов использования параболических антенн – перехват сигналов спутниковой телефонии, например, системы Thuraya. Подобная антенна, установленная на крыше посольства в Бельгии, может позволить прослушивать переговоры почти из всей Западной Европы.

Система спутниковой телефонии Thuraya отличается тем, что использует всего несколько спутников, зато каждый из них покрывает большую часть света. В частности, спутник Thuraya 2 обслуживает всю Европу и некоторые части Африки и Азии. Чтобы максимально увеличить пропускную способность, сигналы распределяются более чем по 200 региональным ячейкам – их называют точечными лучами. Брюссель как раз находится на пересечении трех относительно крупных шестиугольных сотов, что теоретически позволяет принимать телефонные звонки от пользователей из стран Бенилюкса, Швейцарии и значительной части Германии, Франции и Великобритании.

Технически это вполне возможно: как следует из документов, обнародованных Эдвардом Сноуденом в 2016 году, США перехватывали разговоры с помощью спутника-шпиона, размещенного рядом со спутником Thuraya 2 в 2009 году. По мнению специалистов, сегодня подобная аппаратура есть и для российской разведки.

Мы знаем, что подобные операции по перехвату информации не являются чем-то новым. Они произошли с начала холодной войны. И, конечно, также в Брюсселе, где расположены многие европейские институты (штаб-квартиры НАТО и ЕС). Мы не должны быть наивными, это происходит и сегодня,

– заявил в комментарии De Tijd министр юстиции Бельгии Винсент Ван Квикенборн.

Менее мощные антенны тоже находят применение в радиоэлектронной разведке. Однако они больше подходят для местных сигналов. Они используются, например, для получения сообщений между пилотами и диспетчерской башней в аэропорту, а также для получения (теперь уже зашифрованных) полицейских радиосигналов. Посольства также могут использовать их для связи с сотрудниками за пределами территории посольства по собственной зашифрованной радиосвязи. В общем, такие антенны прекрасно подходят для перехвата сообщений между людьми и зашифрованных разговоров между спецслужбами.

Не антеннами единственными: на российских посольствах размещены странные контейнеры

На многих российских посольствах, кроме антенн, видны контейнеры разных форм и размеров. Загадочные ящики были замечены на крышах диппредставительств в Польше, Швеции, Бельгии, Чехии, Германии, Болгарии, Румынии, Греции и Португалии. В Мадриде контейнер занимает почти всю крышу посольства. Содержание таких ящиков, скорее всего, гораздо интереснее открытых антенн.

Бывший сотрудник разведки одной из стран Центральной Европы в беседе с журналистами предположил, что оборудование в контейнерах может разрешать перехватывать соединение сотовой телефонной связи. Не только с мобильных телефонов, но и сами разговоры. По его словам, у россиян такая технология была уже 10 лет назад, а с тех пор она стала более продвинутой. По мнению экспертов и источников Frontstory, по крыше здания посольства в Варшаве российские службы могут вести прослушивание в радиусе до 30 километров. Собеседник, связанный с центральноевропейскими спецслужбами, добавляет, что с помощью антенн можно получать доступ и к файловым системам телефонов.

Также, когда мимо проходят митинги, россияне могут отслеживать телефонный трафик и собирать данные и идентификаторы, например, номера IMEI близлежащих мобильных телефонов.

На самом деле вы ничего не можете сделать, это российская территория. Максимум — выключить или оставить телефон дома, если видите, что крыша посольства похожа на Байконур.

– сказал эксперт.

За этим оборудованием, вероятнее всего, стоит ФСБ

Центральноевропейский эксперт уточнил, что оборудование радиоэлектронной разведки в российских диппредставительствах входит в зону ответственности ФСБ. Чекисты обслуживают оборудование, даже если конкретная задача выполняется в пользу СВР или ГРУ.

Технический персонал ФСБ, по его словам, поддерживает и чисто разведывательные операции. К примеру, ФСБ отслеживает эфирную активность вокруг своего посольства или других важных объектов, чтобы выявлять работу чужой контрразведки.

В столице моей страны в 2010 году они могли вести радиоразведку в радиусе 25 – 30 километров, а также перехватывать телефонные разговоры. Иногда это делает операции контрразведки невозможными. Офицерам приходилось часто менять свои мобильные телефоны, потому что, если любой из этих номеров был идентифицирован и находился в окрестностях посольства, то россияне точно знали, что за ними следят. Поэтому мобильные телефоны приходилось либо выключать, либо использовать номер только для одной операции, либо использовать несколько номеров во время одной операции,

– рассказал анонимный собеседник.