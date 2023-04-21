Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він зауважив, що Росія намагатиметься обіграти цю подію, тому в будівлі, де в минулому було посольство країни-агресорки, можна розмістити певні установи.

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Треба освятити

Давидюк запропонував зробити там шпиталь або ж поселити дітей, яких викрадали путіністи.

В цій будівлі можна багато чого зробити. Наприклад, музей Степана Бандери туди б чудово вписався. Або ж можна там зробити волонтерську базу. А можемо піти ще далі і посадити там антикорупційні органи, і вони були б добре захищені тими парканами, за якими ховались росіяни,

– наголосив політолог.

Співрозмовник переконаний, що насамперед потрібно це місце треба освятити священниками усіх конфесій.

Тому що там перебували найпідліші та найзліші росіяни, вони запланували там багато агресивних речей,

– підкреслив він.

На думку Давидюка, потрібно зробити так, щоб це посольство Росії більше ніколи не відкривалось.

"Немає про що говорити з цими людьми, вони – вбивці, мародери, гвалтівники та викрадачі дітей. І такими вони були завжди. І не треба думати, що вони виправляться Це психічно хвора нація. А Україні потрібно цю травму пережити і рухатись вперед", – наголосив політичний експерт.

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Відповідь має бути глобальнішою

Він впевнений, що київській владі потрібно піти ще далі.

У росіян ще багато залишилось нерухомості в місті – дачі, квартири. Все це необхідно в них забрати і віддати українським внутрішньо переміщеним особам, в яких немає сьогодні житла. Ми маємо право цим розпоряджатися на своїй території,

– стверджує Давидюк.

Проте відповідь на цю заборону повинна бути глобальнішою, щоб інші країни пішли за нами. Він нагадав про акцію в Лондоні біля посольства Росії, що була присвячена до роковин початку війни.

"Група Led By Donkeys пофарбувала дорогу поряд з посольством у жовто-блакитні кольори. І це був політичний меседж світу про те, що Україна домінує, вона сильніша і повинна перемогти і їй потрібно допомагати, щоб це сталось", – відзначив політолог.

Потрібно придумати, як краще скористатися нерухомістю посольства, щоб інші країни теж доєднались до цього і змінили своє ставлення до Росії.

Це не посольства у тому значенні, в якому мають бути. Це офіси "російського ІДІЛу", які там засідають і планують атаки проти тих країн де перебувають,

– впевнений співрозмовник.

Микола Давидюк припустив, якщо в посольствах Росії різних країнах відкрити центри допомоги українців, ми будемо мати 200 таких центрів по світу.

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