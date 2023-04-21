Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. Он отметил, что Россия попытается обыграть это событие, поэтому в здании, где в прошлом было посольство страны-агрессора, можно разместить определенные учреждения.
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Надо освятить
Давидюк предложил сделать там госпиталь или поселить детей, которых похищали путинисты.
В этом здании можно многое сделать. К примеру, музей Степана Бандеры туда бы прекрасно вписался. Или можно там сделать волонтерскую базу. А можем пойти еще дальше и посадить там антикоррупционные органы, и они были бы хорошо защищены теми заборами, за которыми прятались россияне,
– подчеркнул политолог.
Собеседник убежден, что прежде всего нужно это место освятить священниками всех конфессий.
Потому что там находились самые подлые и злые россияне, они запланировали там много агрессивных вещей.
– подчеркнул он.
По мнению Давидюка, нужно сделать так, чтобы это посольство России больше никогда не открывалось.
"Не о чем говорить с этими людьми, они – убийцы, мародеры, насильники и похитители детей. И такими они были всегда. И не надо думать, что они исправятся. Это психически больная нация. А Украине нужно эту травму пережить и двигаться вперед", – подчеркнул политический эксперт.
Николай Давыдюк о дальнейшей судьбе здания посольства России: смотрите видео
Ответ должен быть более глобальным
Но он уверен, что киевским властям нужно пойти еще дальше.
У россиян еще много осталось недвижимости в городе – дачи, квартиры. Все это необходимо у них забрать и отдать украинским внутренне перемещенным лицам, у которых сегодня нет жилья. Мы имеем право этим распоряжаться на своей территории,
– утверждает Давидюк.
Однако ответ на этот запрет должен быть более глобальным, чтобы другие страны последовали за нами. Он напомнил об акции в Лондоне у посольства России, посвященной годовщине начала войны.
"Группа Led By Donkeys покрасила дорогу рядом с посольством в желто-голубые цвета. И это был политический месседж мира о том, что Украина доминирует, она сильнее и должна победить, и ей нужно помогать, чтобы это произошло", – отметил политолог.
Нужно придумать, как лучше рапорядиться недвижимостью посольства, чтобы другие страны тоже присоединились к этому и изменили свое отношение к России.
Это не посольство в том значении, в котором должно быть. Это офисы "российского ИГИЛа", которые там заседают и планируют атаки против тех стран, где находятся,
– уверен собеседник.
Николай Давыдюк предположил, если в посольствах России в разных странах открыть центры помощи украинцев, мы будем иметь 200 таких центров по миру.
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Что известно о расторжении договора аренды земли с посольством России
- Мэр Киева Виталий Кличко 20 апреля сообщил в своем паблике, что "Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством страны-агрессора". К тому же – "обратился в Кабмин о возвращении имущества "дипучреждения" российских варваров в собственность украинского государства". Решение поддержали 73 депутата Киевсовета.
- Этому предшествовала инициатива фракции "Слуга народа" в Киевсовете по расторжению договора об аренде посольством России земельного участка в Соломенском районе. Причина такого решения очевидна – полномасштабное вторжение России на территорию Украины, из-за которого МИД разорвал дипломатические отношения со страной-агрессором.
- Как известно, Россия арендовала 0,39 гектара земли на Воздухофлотском проспекте в доме 27 в Соломенском районе.