Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. Он отметил, что Россия попытается обыграть это событие, поэтому в здании, где в прошлом было посольство страны-агрессора, можно разместить определенные учреждения.

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Надо освятить

Давидюк предложил сделать там госпиталь или поселить детей, которых похищали путинисты.

В этом здании можно многое сделать. К примеру, музей Степана Бандеры туда бы прекрасно вписался. Или можно там сделать волонтерскую базу. А можем пойти еще дальше и посадить там антикоррупционные органы, и они были бы хорошо защищены теми заборами, за которыми прятались россияне,

– подчеркнул политолог.

Собеседник убежден, что прежде всего нужно это место освятить священниками всех конфессий.

Потому что там находились самые подлые и злые россияне, они запланировали там много агрессивных вещей.

– подчеркнул он.

По мнению Давидюка, нужно сделать так, чтобы это посольство России больше никогда не открывалось.

"Не о чем говорить с этими людьми, они – убийцы, мародеры, насильники и похитители детей. И такими они были всегда. И не надо думать, что они исправятся. Это психически больная нация. А Украине нужно эту травму пережить и двигаться вперед", – подчеркнул политический эксперт.

Николай Давыдюк о дальнейшей судьбе здания посольства России: смотрите видео

Ответ должен быть более глобальным

Но он уверен, что киевским властям нужно пойти еще дальше.

У россиян еще много осталось недвижимости в городе – дачи, квартиры. Все это необходимо у них забрать и отдать украинским внутренне перемещенным лицам, у которых сегодня нет жилья. Мы имеем право этим распоряжаться на своей территории,

– утверждает Давидюк.

Однако ответ на этот запрет должен быть более глобальным, чтобы другие страны последовали за нами. Он напомнил об акции в Лондоне у посольства России, посвященной годовщине начала войны.

"Группа Led By Donkeys покрасила дорогу рядом с посольством в желто-голубые цвета. И это был политический месседж мира о том, что Украина доминирует, она сильнее и должна победить, и ей нужно помогать, чтобы это произошло", – отметил политолог.

Нужно придумать, как лучше рапорядиться недвижимостью посольства, чтобы другие страны тоже присоединились к этому и изменили свое отношение к России.

Это не посольство в том значении, в котором должно быть. Это офисы "российского ИГИЛа", которые там заседают и планируют атаки против тех стран, где находятся,

– уверен собеседник.

Николай Давыдюк предположил, если в посольствах России в разных странах открыть центры помощи украинцев, мы будем иметь 200 таких центров по миру.

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