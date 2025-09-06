Кличко вийшов з вимогою до Президента повернути до ВР закон про вилучення у Києва 8 мільярдів

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Президента із закликом не підписувати законопроєкт №13439-3 як такий, що суперечить Конституції та Бюджетному кодексу.

Закон передбачає, зокрема, вилучення у столиці 8 мільярдів гривень. Про це повідомляється на сайті столичної мерії.

"Віталій Кличко закликав главу держави не підписувати закон та повернути його до Верховної Ради на повторний розгляд. Він підкреслив, що такі зміни суперечать принципам самостійності та збалансованості бюджетної системи, Конституції України та Закону "Про столицю". Конституція та бюджетне законодавство гарантують участь держави у фінансовій підтримці місцевого самоврядування, визначають принципи самостійності та збалансованості місцевих бюджетів. Також гарантують органам місцевого самоврядування компенсацію витрат, що виникли внаслідок рішень органів державної влади", – йдеться у повідомленні КМДА.

Законопроєкт №13439-3 передбачає, зокрема, що податок на прибуток підприємств у повному обсязі зараховуватиметься до державного бюджету, тоді як нині 10% цього податку спрямовується до бюджету столиці.

"Щодо цифр, то, за розрахунками, з бюджету Києва мають бути вилучені 8 млрд грн, які передбачені в бюджеті міста на 2025 рік. Зокрема, ці кошти йдуть на фінансування освіти, медицини, транспорту, реабілітацію військовослужбовців та підтримку Збройних Сил України", – наголосив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що 20 серпня Верховна Рада 229 голосами ухвалила законопроєкт №13439-3 про зміни до держбюджету, який передбачає, в тому числі, вилучення 8 млрд грн з бюджету Києва за рахунок коштів податку на прибуток. Експерти попередили, що одним з наслідків такого рішення може стати зростання вартості проїзду в громадському транспорті міста Києва та зменшення допомоги військовим.