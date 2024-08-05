Росіяни під час обстрілу України 31 липня використали ракету КНДР, – Defense Express

Вже давно відомо про те, що Росія використовує північнокорейську зброю у війні проти України. Нещодавно стало про чергову атаку ракетою КНДР KN-23 після п’ятимісячної паузи.

Під час недавнього удару по Україні окупанти запустили цю ракету з території Росії у напрямку Білої Церкви. Втім, ракета впала на території Київської області, ймовірно, після вибуху в повітрі.

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Що вказує на використання ракет КНДР

На місці падіння були знайдені уламки з маркуванням, яке відповідає раніше виявленим залишкам ракет KN-23, що використовувалися Росією для атак на Україну на початку 2024 року. Ці дані підтверджуються фотографіями, що отримало видання.

Уламки збитої ракети / Фото Defence Express

У видані зазначають, що останній відомий випадок використання балістичних ракет KN-23 стався 27 лютого 2024 року. Таким чином, російські загарбники відновили застосування цих далекобійних ракет після п’ятимісячної паузи.

Раніше у ніч на 31 липня 2024 року один з моніторингових пабліків повідомив про ймовірний пуск балістичної ракети в напрямку Київської області. Тоді припускалося використання ОТРК "Искандер-М", але це не знайшло офіційного підтвердження.

Що відомо про ракети KN-23

Північнокорейські балістичні ракети, що потрапили до Росії, мають бойову частину з фугасним спорядженням, потужність якої може досягати 1000 кілограмів у тротиловому еквіваленті. Максимальна дальність пуску цих ракет складає до 650 кілометрів.

У травні 2024 року Офіс генерального прокурора повідомляв, що українські фахівці дослідили уламки 21 з 50 північнокорейських балістичних ракет, які Росія використала для ударів по Україні.

Залишки KN-23 були знайдені в Києві та Київській області, а також у Донецькій, Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях. Більшість ракет втратила заплановану траєкторію та ймовірно вибухнула у повітрі, оскільки факт пуску фіксувався, але уламки не були знайдені.