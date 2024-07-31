Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. За його словами, міністр Кулеба нагадав позицію України, що військова підтримка для держави-агресора, надання зброї неприпустимі.

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"Ми отримали відповідь, яку Китай озвучував раніше про те, що Китай не надавав і не надаватиме зброю Росії і, крім того, посилює експортний контроль, зокрема за цивільними дронами", – сказав речник.

Як розповів речник українського МЗС, Китай також посилює експортний контроль, зокрема, за цивільними дронами, щоб їх не передавали Росії.

"Тема лунала детальніше. Я не всі деталі можу розкрити", — додав він.

Співпраця Росії та КНДР несе ризики

Георгій Тихий додав, що також обговорювалося посилення співпраці Росії з Північною Кореєю, яка збільшується в порушення санкцій Ради Безпеки ООН. За його словами, це питання не може не хвилювати азійські країни і Китай як найпотужнішого гравця в регіоні.

Речник наголосив, що Київ вважає це серйозним фактором для занепокоєння, на який треба звертати увагу, адже співпраця між Росією і Північною Кореєю не несе безпеку для Азії, а навпаки дестабілізує ситуацію.