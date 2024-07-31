Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. По его словам, министр Кулеба напомнил позицию Украины, что военная поддержка для государства-агрессора, предоставление оружия недопустимы.

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"Мы получили ответ, который Китай озвучивал ранее о том, что Китай не предоставлял и не будет предоставлять оружие России и, кроме того, усиливает экспортный контроль, в частности за гражданскими дронами", – сказал спикер.

Как рассказал представитель украинского МИД, Китай также усиливает экспортный контроль, в частности, за гражданскими дронами, чтобы их не передавали России.

"Тема звучала подробнее. Я не все детали могу раскрыть", - добавил он.

Сотрудничество России и КНДР несет риски

Георгий Тихий добавил, что также обсуждалось усиление сотрудничества России с Северной Кореей, которое увеличивается в нарушение санкций Совета Безопасности ООН. По его словам, этот вопрос не может не волновать азиатские страны и Китай как самого мощного игрока в регионе.

Спикер подчеркнул, что Киев считает это серьезным фактором для беспокойства, на который надо обращать внимание, ведь сотрудничество между Россией и Северной Кореей не несет безопасность для Азии, а наоборот дестабилизирует ситуацию.