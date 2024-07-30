Украинская аэророзведка зафиксировала комплекс на Харьковщине, когда тот находился на открытой местности.

Смотрите также В сети пишут, что россияне прорвались в Торецк: в СНБО отреагировали

Что известно о Bulsae-4

Bulsae-4 – это северокорейский дальнобойный самоходный противотанковый ракетный комплекс. Он может поражать цели вне прямой видимости на расстоянии более 10 километров. Другие источники указывают большую дальность поражения – 10-25 километров. Это означает, что Bulsae-4 имеет возможность атаковать бронетехнику с безопасного расстояния для себя.

Для наведения на ракете используется электрооптическая головка в сочетании с командным наведением по оптоволоконному кабелю. Благодаря этому оператор комплекса осуществляет ручное управление по видео. Во время полета ракеты он видит все неровности рельефа местности, все объекты и может обойти препятствия и поразить цель за пределами прямой видимости или даже за укрытием.

Напомним, что недавно в Южной Корее отметили, что поставки Россией продовольствия в Северную Корею в обмен на оружие, помогло Пхеньяну стабилизировать цены в стране. В ISW также отметили, что Северная Корея передала России до 4,8 миллиона артиллерийских снарядов.