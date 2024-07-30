Українська аеророзвідка зафіксувала комплекс на Харківщині, коли той перебував на відкритій місцевості.

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Що відомо про Bulsae-4

Bulsae-4 – це північнокорейський далекобійний самохідний протитанковий ракетний комплекс. Він може уражати цілі поза межами прямої видимості на відстані понад 10 кілометрів. Інші джерела вказують більшу дальність ураження – 10—25 кілометрів. Це означає, що Bulsae-4 має можливість атакувати бронетехніку з безпечної відстані для себе.

Для наведення на ракеті використовується електрооптична головка у поєднанні з командним наведенням за оптоволоконним кабелем. Завдяки цьому оператор комплексу здійснює ручне керування по відео. Під час польоту ракети він бачить усі нерівності рельєфу місцевості, всі об’єкти та може обійти перешкоди і уразити ціль за межами прямої видимості або навіть за укриттям.

Нагадаємо, що нещодавно в Південній Кореї зазначили, що постачання Росією продовольства до Північної Кореї в обмін на зброю, допомогло Пхеньяну стабілізувати ціни у країні. У ISW також зауважили, що Північна Корея передала Росії до 4,8 мільйона артилерійських снарядів.