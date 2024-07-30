Наразі Торецький напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. За минулу добу там відбулося майже 20 атак.

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Чи є росіяни у Торецьку

На тлі повідомлень про захід противника у Торецьк Центр протидії дезінформації повідомив, що наразі окупантів у місті немає.

Тому станом на 12:00 цього дня інформація про захід росіян в Торецьк не відповідає дійсності,

– йдеться у дописі.

Слід зауважити, що ситуація навколо Торецька залишається складною. Ворог наступає на місто, атакуючи наближені населені пункти. Так, противники штурмували неподалік Дружби, Північного, Залізного та Нью-Йорка.

Що відбувається біля Торецька: дивіться на карті

Нагадаємо, що у червня Росія почала новий наступ на Торецьк. В Інституті вивчення війни зауважили, що окупантам це потрібно, аби підтримати свої наступальнії дії у напрямку Часового Яру та Покровська.