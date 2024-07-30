В настоящее время Торецкое направление остается одним из самых горячих на фронте. За минувшие сутки там произошло почти 20 атак.

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Есть ли россияне в Торецке

На фоне сообщений о заходе противника в Торецк Центр противодействия дезинформации сообщил, что сейчас оккупантов в городе нет.

Поэтому по состоянию на 12:00 этого дня информация о заходе россиян в Торецк не соответствует действительности,

– говорится в заметке.

Следует заметить, что ситуация вокруг Торецка остается сложной. Враг наступает на город, атакуя приближенные населенные пункты. Так, противники штурмовали неподалеку Дружбы, Северного, Железного и Нью-Йорка.

Что происходит возле Торецка: смотрите на карте

Напомним, что в июне Россия начала новое наступление на Торецк. В Институте изучения войны заметили, что оккупантам это нужно, чтобы поддержать свои наступательные действия в направлении Часового Яра и Покровска.