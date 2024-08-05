Россияне во время обстрела Украины 31 июля использовали ракету КНДР, – Defense Express

Уже давно известно о том, что Россия использует северокорейское оружие в войне против Украины. Недавно стало об очередной атаке ракетой КНДР KN-23 после пятимесячной паузы.

Во время недавнего удара по Украине оккупанты запустили эту ракету с территории России в направлении Белой Церкви. Впрочем, ракета упала на территории Киевской области, вероятно, после взрыва в воздухе.

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Что указывает на использование ракет КНДР

На месте падения были найдены обломки с маркировкой, которая соответствует ранее обнаруженным остаткам ракет KN-23, использовавшихся Россией для атак на Украину в начале 2024 года. Эти данные подтверждаются фотографиями, что получило издание.

Обломки сбитой ракеты / Фото Defence Express

В издании отмечают, что последний известный случай использования баллистических ракет KN-23 произошел 27 февраля 2024 года. Таким образом, российские захватчики возобновили применение этих дальнобойных ракет после пятимесячной паузы.

Ранее в ночь на 31 июля 2024 года один из мониторинговых пабликов сообщил о вероятном пуске баллистической ракеты в направлении Киевской области. Тогда предполагалось использование ОТРК "Искандер-М", но это не нашло официального подтверждения.

Что известно о ракетах KN-23

Северокорейские баллистические ракеты, попавшие в Россию, имеют боевую часть с фугасным снаряжением, мощность которой может достигать 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Максимальная дальность пуска этих ракет составляет до 650 километров.

В мае 2024 года Офис генерального прокурора сообщал, что украинские специалисты исследовали обломки 21 из 50 северокорейских баллистических ракет, которые Россия использовала для ударов по Украине.

Остатки KN-23 были найдены в Киеве и Киевской области, а также в Донецкой, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях. Большинство ракет потеряла запланированную траекторию и вероятно взорвалась в воздухе, поскольку факт пуска фиксировался, но обломки не были найдены.