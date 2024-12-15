Загиблих більше, – Коваленко висловився про знімки з мертвими солдатами КНДР

Росія вже почала залучати військових у штурмових діях проти українських оборонців у Курській області. У ЦПД кажуть, що реальні втрати солдатів КНДР є більшими аніж на опублікованих фото.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову ЦПД Андрія Коваленка.

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Коваленко висловився про втрати КНДР на Курщині

Андрій Коваленко вказав, що загиблих військових КНДР на Курщині більше, ніж на опублікованому нашими військовими знімку.

Вони зараз валяються в перемішку з росіянами. Втрати російських військ за крайні два дні штурмів йдуть на сотні,

– написав він.

Зауважимо, трохи раніше у мережі показали фото та відео з дрона, які демонструють втрати російських та північнорейських військ. На опублікованих кадрах зображено кілька десятків тіл ворожих солдатів, розміщених у рядок на снігу.

У ЗСУ розповіли, що після кожної хвилі штурмів приїздять 4-5 корейців на баггі і забирають трупи своїх побратимів.

У суботу, 14 грудня, у ГУР повідомили, що є підтвердження перших санітарних та безповоротних втрат північнокорейських військ. Орієнтовні втрати укомплектованих російським та північнокорейським особовим складом підрозділів станом минулу добу склали близько 200 військовослужбовців.