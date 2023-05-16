Князєву та адвокату-посереднику вручили підозри: фото

Ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву та його адвокату-посереднику Олегу Горецькому повідомили про підозру у справі про 2,7 мільйона доларів хабаря.

Їх підозрюють за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання хабаря посадовцем і в особливо великому розмірі.

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16 травня 2023 року керівник САП особисто повідомив про підозру Голові Верховного Суду та адвокату, яких викрито на отриманні 2,7 мільйона доларів США неправомірної вигоди,

– йдеться у повідомленні.

У прокуратурі не вказують імені адвоката, але УП з посиланням на власні джерела пише про вручення підозри адвокату Олегу Горецькому.

У САП зазначили, що наразі вирішується питання про звернення до Вищої ради правосуддя та Вищого антикорупційного суду.



У справі про корупцію у Верховному Суді вручили підозри / Фото САП

Фігурантів справи підозрюють у хабарництві в особливо великих розмірах / Фото САП

Головне про викриття Князєва

15 травня Князєва спіймали на хабарі в майже 3 мільйони доларів.

Хабар був пов'язаний з рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. Першу частину хабаря передали 3 травня, а другу – 15 травня. Суддю спіймали на гарячому.

16 травня слідчі повідомили, що у справі фігурують двоє осіб. Окрім Князєва, САП і НАБУ викрили адвоката, який виступив посередником в передачі незаконної винагороди керівництву Верховного Суду для подальшого ухвалення судового рішення в інтересах бізнесмена.

До слова, бізнесмен Жеваго заперечує свою причетність до багатомільйонного хабаря.

У Верховному Суді фактично створили "бек-офіс" під керівництвом Всеволода Князєва – адвокатське об'єднання за гроші допомагало, щоб судді ухвалювали потрібні рішення. Більше про те, як Князєв домовлявся собі про хабарі – можна дізнатись зі злитих записів розмов судді зі спільниками.

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