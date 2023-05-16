Князеву и адвокату-посреднику вручили подозрения: фото

Экс-председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву и его адвокату-посреднику Олегу Горецкому сообщили о подозрении по делу о 2,7 миллиона долларов взятки.

Их подозревают по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса – принятие предложения, обещания или получение взятки должностным лицом и в особо крупном размере.

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16 мая 2023 года руководитель САП лично сообщил о подозрении Председателю Верховного Суда и адвокату, разоблаченным на получении 2,7 миллиона долларов США неправомерной выгоды,

– говорится в сообщении.

В прокуратуре не указывают имя адвоката, но УП со ссылкой на собственные источники пишет о вручении подозрения адвокату Олегу Горецкому.

В САП отметили, что сейчас решается вопрос об обращении в Высший совет правосудия и Высший антикоррупционный суд.

В деле о коррупции в Верховном Суде вручили подозрения / Фото САП

Фигурантов дела подозревают во взяточничестве в особо крупных размерах / Фото САП

Главное о разоблачении Князева

15 мая Князева поймали на взятке почти в 3 миллиона долларов.

Взятка была связана с решениями в пользу бизнесмена Константина Жеваго по делу о Полтавском горно-обогатительном комбинате. Первую часть взятки передали 3 мая, а вторую – 15 мая. Судью поймали с поличным.

16 мая следователи сообщили, что по делу фигурируют два человека. Кроме Князева, САП и НАБУ разоблачили адвоката, выступившего посредником в передаче незаконного вознаграждения руководству Верховного Суда для дальнейшего принятия судебного решения в интересах бизнесмена.

К слову, бизнесмен Жеваго отрицает свою причастность к многомиллионной взятке.

Важно! В Верховном Суде фактически создали "бэк-офис" под руководством Всеволода Князева – адвокатское объединение за деньги помогало, чтобы судьи принимали нужные решения. Больше о том, как Князев договаривался о взятках – можно узнать из слитых записей разговоров судьи с сообщниками.

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