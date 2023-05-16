Князеву и адвокату-посреднику вручили подозрения: фото
Источник:САП
Экс-председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву и его адвокату-посреднику Олегу Горецкому сообщили о подозрении по делу о 2,7 миллиона долларов взятки.
Их подозревают по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса – принятие предложения, обещания или получение взятки должностным лицом и в особо крупном размере.
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16 мая 2023 года руководитель САП лично сообщил о подозрении Председателю Верховного Суда и адвокату, разоблаченным на получении 2,7 миллиона долларов США неправомерной выгоды,
– говорится в сообщении.
В прокуратуре не указывают имя адвоката, но УП со ссылкой на собственные источники пишет о вручении подозрения адвокату Олегу Горецкому.Внимание! В САП отметили, что сейчас решается вопрос об обращении в Высший совет правосудия и Высший антикоррупционный суд.
Главное о разоблачении Князева
- 15 мая Князева поймали на взятке почти в 3 миллиона долларов.
- Взятка была связана с решениями в пользу бизнесмена Константина Жеваго по делу о Полтавском горно-обогатительном комбинате. Первую часть взятки передали 3 мая, а вторую – 15 мая. Судью поймали с поличным.
- 16 мая следователи сообщили, что по делу фигурируют два человека. Кроме Князева, САП и НАБУ разоблачили адвоката, выступившего посредником в передаче незаконного вознаграждения руководству Верховного Суда для дальнейшего принятия судебного решения в интересах бизнесмена.
- К слову, бизнесмен Жеваго отрицает свою причастность к многомиллионной взятке.
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