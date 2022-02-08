У кого найчастіше зникає нюх, чому скоротили самоізоляцію: новини про коронавірус 8 лютого

В Україні фіксують стабільно високі показники захворюваності на коронавірус. Причина зростання кількості інфікованих – штам Омікрон. У МОЗ пояснили, чому скоротили термін самоізоляції після одужання. Вчені знайшли два фактори, які підвищують ризики втрати нюху при коронавірусі. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 8 лютого.

Новини про коронавірус в Україні 8 лютого

Статистика поширення COVID-19

За минулу добу, 7 лютого, в Україні зареєстрували 34 353 хворих на коронавірус. Відомо, що серед нових пацієнтів є 3 095 дітей та 955 медичних працівників, повідомляє 24 канал.

Днем раніше Скорочення самоізоляції, коли скасують маски

Добовий приріст нових хворих по країні:

місто Київ – 2 862;

Вінницька область – 857;

Волинська область – 1 138;

Дніпропетровська область – 1 960;

Донецька область – 1 532;

Житомирська область – 739;

Закарпатська область – 786;

Запорізька область – 1 262;

Івано-Франківська область – 540;

Київська область – 1 113;

Кіровоградська область – 328;

Луганська область – 727;

Львівська область – 2 336;

Миколаївська область – 862;

Одеська область – 3921;

Полтавська область – 1264;

Рівненська область – 1827;

Сумська область – 1 555;

Тернопільська область – 1 415;

Харківська область – 2 022;

Херсонська область – 9 63;

Хмельницька область – 1 210;

Черкаська область – 1 169;

Чернівецька область – 968;

Чернігівська область – 997.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Скільки людей протестували

Впродовж вчорашнього дня в Україні провели 131 881 тестування на коронавірус різними методами, зокрема: методом ПЛР – 68 778, методом ІФА – 5 358 та 57 745 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Довідка. За весь час пандемії в країні підтвердили 4 341 790 випадків зараження коронавірусом. 3 696 285 пацієнтів одужали, але разом з тим хвороба забрала життя 101 647 людей.

Загалом для діагностики коронавірусу в Україні провели 18 672 736 ПЛР-тестувань.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал

Скільки в Україні провели щеплень проти COVID-19 та якими препаратами

Джерело: МОЗ

Учора, 7 лютого, проти коронавірусу вакцинували 63 919 людей. Першу дозу отримали 19 526 українців, другу дозу – 28 877 людей, додаткову дозу – 543 людини, а бустерну дозу – 14 973.

Зверніть увагу! Від початку вакцинальної кампанії в країні щепили 15 478 008 людей. 15 478 006 з них отримали щонайменше одну дозу.

Тим часом повний курс щеплень двома дозами зробили 14 809 443 українців. 474 203 з них вже встигли зробити бустер, а ще 20 875 – додаткову дозу.

Загалом в країні провели 30 782 527 COVID-щеплень.

Ляшко пояснив, чому в Україні скоротили термін самоізоляції

Джерело: 24 канал

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що термін самоізоляції при COVID-19 скоротили. Тепер він становить до 5 днів від перших симптомів чи позитивного ПЛР-тесту.

Першою причиною глава МОЗ назвав особливості нової хвилі COVID-19. Мовиться про зростання кількості інфікованих і помірну кількість госпіталізованих.

Це дозволить скоротити термін перебування під медичним наглядом пацієнтів, які мають легкий перебіг хвороби.

Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 8 лютого

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 8 лютого у світі виявили понад 397 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,7 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Індія, Італія, Бразилія та Німеччина.

Дослідження про коронавірус

У кого найчастіше зникає нюх при коронавірусі

Джерело: medRxiv

До дослідження залучили 3439 осіб. З них 750 учасників повідомили про втрату смаку та нюху під час хвороби. За результатами дослідження, куріння, вживання не менше двох порцій алкоголю на день та жіноча стать були пов'язані з вищою ймовірністю цих симптомів.

У 90% учасників дослідження втрата смаку та нюху були пов'язані з широким спектром інших симптомів, а 10% учасників втратили виключно нюх та смак.

Усі перехворілі на COVID-19 повинні стежити за симптомами впродовж року

Джерело: Nature Medicine

Люди, які перехворіли на COVID-19, мають підвищений ризик розвитку серцево-судинних ускладнень аж до року після інфікування. До таких ускладнень відносяться: порушення серцевого ритму, запалення серця, утворення тромбів, інсульт, ішемічна хвороба серця, серцевий напад, серцева недостатність чи навіть смерть.

Вчені виявили, що люди, що заразилися COVID-19, на 72% частіше страждали на ішемічну хворобу серця, на 63% частіше мали серцевий напад і на 52% частіше перенесли інсульт.

Більше про це Чому усі перехворілі на COVID-19 повинні уважно стежити за симптомами впродовж року