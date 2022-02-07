Новини про коронавірус в Україні 7 лютого

Захворюваність на COVID-19 продовжує падати

Джерело: МОЗ

Впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 23 378 людей, зокрема, 2 242 дитини та 394 медпрацівники. Втім, зниження захворюваності є традиційним після вихідних.

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Також зменшилась кількість людей, які потребували госпіталізації з коронавірусом – 2 699. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 115 пацієнтів. Натомість видужали – 5 024 людини.

Низькі показники захворюваності можна пояснити спадом темпів тестування в країні. Впродовж доби 6 лютого в країні провели 74 083 тести на коронавірус різними методами, зокрема:

методом ПЛР – 40 818,

методом ІФА – 2 618,

дослідження експрес-тестами на антиген – 30 6472.

Тим часом у минулий четвер, 3 лютого, коли захворюваність сягнула рекордні 43,7 тисячі, було проведено 164 456 тестів.

Добовий приріст нових хворих по країні:

Місто Київ – 2 266;

Вінницька область – 418;

Волинська область – 586;

Дніпропетровська область – 988;

Донецька область – 620;

Житомирська область – 1 188;

Закарпатська область – 471;

Запорізька область – 446;

Івано-Франківська область – 779;

Київська область – 586;

Кіровоградська область – 213;

Луганська область – 248;

Львівська область – 2 122;

Миколаївська область – 990;

Одеська область – 2 033;

Полтавська область – 494;

Рівненська область – 1 142;

Сумська область – 1 024;

Тернопільська область – 907;

Харківська область – 1 609;

Херсонська область – 703;

Хмельницька область – 1 713;

Черкаська область – 676;

Чернівецька область – 749;

Чернігівська область – 407.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика

Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 4 307 437 випадки захворювання. Станом на 7 лютого видужали – 3 681 092 людини. На жаль, 101 392 випадки – летальні.

Загалом в країні провели 18 603 958 ПЛР-тестувань.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу

Вакцинація в Україні

Джерело: МОЗ

За добу 6 лютого в Україні проти COVID-19 вакцинували 18 626 людей. Першу дозу отримала 5 741 людина, другу дозу – 8 028 людей. Крім того, додаткову дозу отримали 86 людей, бустерну дозу – 4 771 людина.

Актуально В Україні продовжує падати захворюваність на COVID-19

Щеплення проводили 398 мобільних бригад з імунізації, 1 899 пунктів щеплення та 407 центрів вакцинації населення.

Використовували 4 препарати:

Pfizer (Comirnaty) – 13 815 щеплень,

Sinovac (CoronaVac) – 2 922,

Moderna – 1 623,

AstraZeneca – 266.

Загальні темпи вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії в Україні принаймні першу дозу вакцини проти COVID-19 отримали майже 15,5 мільйона людей, дві дози – майже 14,8 мільйона.

Додаткову дозу отримали 20 332 людини, бустерну дозу – понад 459 тисяч людей.

Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

Як отримати тисячу за вакцинацію підліткам

Джерело: Мінцифри

Від сьогодні, 7 лютого, українці у віці від 14 до 18 років можуть отримати тисячу гривень за програмою "єПідтримка".

Алгоритм дій. Спершу потрібно відкрити картку "єПідтримка" в одному з банків-партнерів, після чого подати заявку в застосунку "Дія", натиснувши "Послуги – єПідтримка – Отримати допомогу".

Увага! Щоб оформити виплату, потрібно бути двічі вакцинованим проти COVID-19.

Ситуація з коронавірусом стабілізується у березні

Джерело: 24 канал

У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що максимальні показники захворюваності на коронавірус в країні сягатимуть до 60 тисяч за добу. Однак з початку березня в Україні ситуація може стабілізуватися.

Єрмак поборов коронавірус

Джерело: фейсбук Андрія Єрмака

Андрій Єрмак у понеділок, 7 лютого, повідомив, що поборов коронавірус. Глава Офісу Президента розповів: вже сьогодні він вирушить на роботу.

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Новини про коронавірус у світі 7 лютого

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 7 лютого у світі виявили понад 395 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,7 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Індія, Італія, Бразилія та Німеччина.

Росія б'є усі коронавірусні рекорди

Джерело: MedicalXpress

За минулу добу в Росії зафіксували 189 071 новий випадок зараження, це приблизно на 2800 випадків більше, ніж у попередній день. Цей показник у 10 разів більший, ніж на початку січня, коли щоденно нових випадків було близько 17 000.

Нові дослідження коронавірусу

Патології в мозку у померлих COVID-пацієнтів

Джерело: Alzheimer's & Dementia

Науковці виявили у померлих від коронавірусу пацієнтів патологію мозку, характерну для хвороби Альцгеймера. На думку дослідників, імунна відповідь, характерна для важкої форми коронавірусу, провокує запалення в головному мозку. Це відповідає за дисфункцію ріанодинових рецепторів та за підвищення рівнів фосфорильованого тау-білка.

Перебіг Омікрону, Альфа та Дельта: порівняльний аналіз

Джерело: The American Journal of Pathology

Як з'ясувалося, пацієнти з Омікроном були на декілька років молодші за пацієнтів з Альфа або Дельта: середній вік перших — 44,3 року, 57,8% становлять жінки. До того ж інфіковані Омікроном рідше потребували госпіталізації, а якщо й потрапляли на лікування до лікарень, то проводили там значно менше часу.

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6 нових симптомів Омікрону

Джерело: Express

Омікрон викликає симптоми, які нагадують звичайну застуду – зокрема, нежить, головний біль та слабкість. Однак тепер дослідники звернули увагу, що у хворих можуть спостерігатися й інші ознаки хвороби, зокрема:

потріскані чи запалені губи;

запалення та висип на пальцях ніг – так звані "ковідні пальці";

сухість шкіри на шиї, передній частині грудей;

висип на руках, ліктях і ногах, схожий на пітницю;

висип, що нагадує кропивницю;

висип у формі пурпурних або червоних болючих плям, який схожий на обмороження шкіри.

Як покращити імунітет проти коронавірусу

Джерело: Nature Medicine

Науковці розповіли, як імунітет можна "навчити" боротися з усіма варіантами коронавірусу, включно з Омікроном. Загалом для цього потрібно: отримати 3 дози вакцини проти COVID-19;

перехворіти на коронавірус, після чого пройти курс принаймні з двох щеплень; вакцинуватися, а потім інфікуватися COVID-19.

Розмарин може допомогти проти COVID-19

Джерело: Antioxidants

Науковці виявили, що з'єднання, яке містить розмарин може бути непоганою зброєю проти коронавірусу. Хоча дослідження є попереднім, дослідники припускають, що карнозинова кислота має противірусний ефект.