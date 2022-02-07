Також зменшилась кількість людей, які потребували госпіталізації з коронавірусом – 2 699. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 115 пацієнтів. Натомість видужали – 5 024 людини.
Увага Чи можна справді вважати Омікрон легкою версією COVID-19
Низькі показники захворюваності можна пояснити спадом темпів тестування в країні. Впродовж доби 6 лютого в країні провели 74 083 тести на коронавірус різними методами, зокрема:
- методом ПЛР – 40 818,
- методом ІФА – 2 618,
- дослідження експрес-тестами на антиген – 30 6472.
Тим часом у минулий четвер, 3 лютого, коли захворюваність сягнула рекордні 43,7 тисячі, було проведено 164 456 тестів.
Добовий приріст нових хворих по країні:
- Місто Київ – 2 266;
- Вінницька область – 418;
- Волинська область – 586;
- Дніпропетровська область – 988;
- Донецька область – 620;
- Житомирська область – 1 188;
- Закарпатська область – 471;
- Запорізька область – 446;
- Івано-Франківська область – 779;
- Київська область – 586;
- Кіровоградська область – 213;
- Луганська область – 248;
- Львівська область – 2 122;
- Миколаївська область – 990;
- Одеська область – 2 033;
- Полтавська область – 494;
- Рівненська область – 1 142;
- Сумська область – 1 024;
- Тернопільська область – 907;
- Харківська область – 1 609;
- Херсонська область – 703;
- Хмельницька область – 1 713;
- Черкаська область – 676;
- Чернівецька область – 749;
- Чернігівська область – 407.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Загальна статистика
Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 4 307 437 випадки захворювання. Станом на 7 лютого видужали – 3 681 092 людини. На жаль, 101 392 випадки – летальні.
Загалом в країні проведено 18 603 958 ПЛР-тестувань.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал