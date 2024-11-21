Не солдатами єдиними: КНДР передає Росії свої найкращі артилерійські системи, – ЗМІ

Співпраця між КНДР та Росіє дедалі активніше поглиблюється. Північна Корея почала постачати Кремлю далекобійні артилерійські системи "Коксан" для використання у війні проти України.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Business Insider. Потужні самохідні гармати "Коксан" здатні вражати цілі на відстані до 60 кілометрів.

Дивіться також Глобальні загрози від вступу КНДР у війну: можливості її армії та наслідки союзу з Росією

Чим небезпечна передача гармат "Коксан" для Росії

Згідно з останніми даними, Північна Корея передала Росії велику кількість артилерійських систем, а також тисячі військових, які вже беруть участь у бойових діях на боці Москви. Це підкреслює важливість артилерійських снарядів і ракет у цьому конфлікті.

Нещодавно у соціальних мережах з’явилися фотографії, що демонструють транспортування північнокорейських 170-міліметрових самохідних гаубиць "Коксан" залізницею через територію Росії. Західні ЗМІ, посилаючись на дані південнокорейської розвідки, підтвердили передачу цих систем, а також 240-міліметрових реактивних установок залпового вогню.

Експерт Hudson Institute Кан Касапоглу зауважив, що 170-міліметрові і 240-міліметрові системи є одними з найпотужніших у військовому арсеналі Північної Кореї. За його словами, "Коксан" має радіус дії до 60 кілометрів і здатна випустити до чотирьох снарядів за хвилину, а потім – один снаряд кожні три хвилини.

Пхеньян має сотні таких гармат і може дозволити собі відправити значну кількість Кремлю,

– зазначив експерт.

Що відомо про системи "Коксан"

Артилерійська система "Коксан" була вперше презентована у 1978 році, а її модернізована версія з’явилася у 1989 році. За інформацією проєкту "Ракетна загроза" Центру стратегічних і міжнародних досліджень, ця артилерійська установка є найбільш далекобійною серед не ракетних систем Північної Кореї. Вона може вести вогонь уламково-фугасними снарядами на відстань до 40 кілометрів або ракетними боєприпасами – до 60 кілометрів.

Значна дальність дії "Коксан" наближає її до сучасних артилерійських систем, хоча вона поступається за можливостями американським HIMARS із ракетами GMLRS.

Північна Корея має великий арсенал артилерійських систем, більшість із яких є копією радянських зразків. Згідно зі звітом Розвідувального управління оборони США за 2021 рік, ці системи є надійними та простими в обслуговуванні, що робить їх ефективними у використанні.

Касапоглу зауважив, що наразі неясно, чи будуть північнокорейські гармати використовуватися безпосередньо російськими військами, чи їх залучать підрозділи КНДР, розташовані у Курській області.