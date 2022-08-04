Коли починається навчання в Німеччині: до чого мають бути готові школярі та студенти

Внаслідок російського вторгнення Україну залишили кілька мільйонів людей. Німеччина, згідно з офіційними даними, прийняла понад 700 тисяч українців. Очікується, що 200 тисяч з них незабаром підуть навчатися до німецьких шкіл або вишів. Про нюанси освітнього процесу в Німеччині – читайте в матеріалі 24 каналу.

Особливості освітньої системи в Німеччині

У ФРН освітня система ділиться на кілька важливих складових – дошкільна (не є обов'язковою), початкова, середня та середньо-професійна, а також вища.

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Для українських випускників німецька система освіти приготувала сюрприз. Якщо вони бажають навчатися в місцевому виші, їм потрібно буде рік провести у Studienkolleg. Це аналог українського підготовчого відділення, де вивчають профільні предмети, німецьку і не тільки.

Річ у тім, що в Україні чинна 11 – річна освітня система, натомість у Німеччині переконані, що підготовка до вишу має тривати 12 –13 років. Власне різницю між двома програмами й нівелює рік у Studienkolleg.

Є і компромісний варіант: перший курс в українському університеті можуть зарахувати як рік у Studienkolleg. Зазвичай Studienkolleg "прикріплені" до федеральної землі й "обслуговують" одразу кілька місцевих вишів, всього у Німеччині їх приблизно 30.

Німеччина – є федеративною державою, де велику роль відіграє місцеве самоврядування, таким чином німецькі землі (аналог українських областей) самі визначають не лише навчальні календарі, а навіть і освітні програми. Ба більше, в різних землях графіки канікул навмисно не збігаються та мають "плаваючий" характер.

Заклади освіти у ФРН бувають приватними, державними, комунальними, а також релігійними. Все це також впливає на графік навчання та наповнення програми).

Коли починається навчання у німецьких школах

Залежно від федеральної землі шкільний рік у ФРН починається у серпні або вересні та триває до червня або липня.

Графік – "плаваючий", а тому чітко визначеного дня початку навчання "Дня знань" чи "Першого дзвоника" у Німеччині просто не існує. Дату початку навчання щорічно визначають на федеральному рівні й важливу роль тут відіграє погода та графік дощів.

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Хоч у Німеччині нема "1 вересня", проте, є традиція приготування на перший день навчання Schuhltüte. Шультюте – це крафтовий конус, в якому батьками зібрані усі необхідні для першого дня у школі речі, а також – цукерки, іграшки та повітряні кульки.

Коли починається навчання у німецьких університетах

У німецьких університетах, як і в школах, не знають про "1 вересня". Навчання там зазвичай починається в жовтні та у вересні. Академічний рік складається з двох семестрів – зимового та літнього.

Базові дати: зимовий семестр –з 1 жовтня по 31 березня, літній семестр – з1 квітня по 30-те вересня (серпень і вересень –канікули).

Це рекомендовані дати й кожен університет, який є самоврядним, визначає їх на свій розсуд. Наприклад, університет Гумбольта у Берліні и Технічний університет Мюнхена (TUM) відкривають свої двері на новий навчальний рік 17 жовтня 2022 року, в Кельнському університеті лекції почнуться 10 жовтня, а Кампус відкриється взагалі 29-го.

Канікули в школах

Дати початку канікул в Німеччині різні для різних земель. і це є фішкою місцевої системи освіти.

Прагматичні німці вирішили, що буде краще, якщо канікули будуть мати "плаваючий графік". Це зроблено з кількох причин –щоб уникнути зайвих черг та корків на дорогах, а також –щоб врахувати релігійні потреби учнів та їхніх викладачів.

Графік літніх канікул визначають чиновники у ході конференції у федеральному міністерстві культури за участю представників від кожної землі. Рішення щодо інших канікул ухвалюють безпосереднього на регіональному рівні.

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Наприклад, різдвяні канікули у Баден-Вюртембурзі почнуться 21 грудня 2022 року, а Шлезвіг-Гольштейн – тільки 23 грудня. Завершаться різдвяні канікули у Рейнланд-Пфальц вже 2 січня 2023 року, натомість у Гессені дітлахи будуть гуляти аж до православного Різдва – 7 січня 2023 року. Великодні канікули у Баварії чи Бремені триватимуть майже 2 тижні, а у Рейнланд-Пфальц – лише 3 дні.

Звісно, тут є схема та графік: німецькі землі поділили на 5 груп. У землях, які входять до цієї групи, графік початку канікул синхронізується. Це звучить доволі незвично, проте, складного нічого нема – просто треба звикнути, а ще – шукати розклад канікул має сенс тільки з прив'язкою до конкретної федеральної землі за запитом Ferienkalender.

Канікул у ФРН багато (не менше шести великих) – тут діє принцип "краще частіше, але коротше". Перерви між канікулами невеликі – десь 3 – 5 тижнів, тривалість – від тижня до двох місяців влітку. Це створює певні незручності для батьків (німецькі закони забороняють залишати дітей самих без догляду дорослих), але таке життя).

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