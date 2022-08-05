Внаслідок російської агресії мільйони людей опинилися за межами України, серед них – чимало молоді. Для них у країнах, які стали місцем тимчасового прихистку, були створені умови для навчання та вступу до вищих навчальних закладів. Про преференції для українців в іноземних вишах – читайте в матеріалі 24 каналу.

Читайте також Українські біженці в Німеччині: яку грошову допомогу виділяє держава і як знайти роботу в країні

Статус

Дуже важливим моментом є легалізація, тобто отримання офіційного статуса біженця чи тимчасово переміщеної особи. Такий документ видається строком на рік з правом продовження. Він є підставою для нарахування пільг та допомоги, а також, власне, права на роботу, медичний захист і навчання.

Втім, у деяких країнах для продовження освіти юридичні моменти можуть бути другорядними. Наприклад, в університетах Італії українцям, які з якихось причин ще не мають офіційного статусу біженця, дозволено відвідувати лекції у якості "вільного слухача" (і лише університети Палермо та Мессіни дозволяють шукачам притулку пройти "повну реєстрацію"). Для того, щоб вступити до університету, вам вже необхідно мати офіційний документ.

У Польщі не потрібно підтверджувати український диплом / Фото Pixabay

В умовах воєнного стану українська влада ухвалила завершити навчальний рік у дистанційному форматі, а також скасувала ЗНО та запровадила для абітурієнтів замість нього суттєво спрощений "мультипредметний тест". Очікується, що новий навчальний рік почнеться вже офлайн. Рекомендована дата старту – 15 серпня 2022 року (для першокурсників та студентів 1 курсу магістратури – 1 вересня).

Вища освіта в Європі та США – зазвичай платна й таке явище як "бюджет" є доволі рідкісним. Втім, є чимало "моментів", які дозволяють студентам здобувати освіту та не платити, принаймні повню суму. Мова, в першу чергу, про стипендіальні програми, а також про гранти. Чимало українців користалися ними й до 2022 року, але нині з відомих причин кількість студентів-українців в усьому світі суттєво зросте.

Умови вступу

Влада країн, що прихистили біженців, надали достатньо широкі преференції для молодих українців. Так, у Польщі, яка прийняла чи не найбільше наших співгромадян, для вступу чи продовження навчання українцям підтверджувати диплом не потрібно (бай-бай, апостиль). Достатньо лише подати документи та заяву до університету, рішення про вступ ухвалюватиме ректор. Схожі правила для українців діють і в інших країнах Європи.

Увага! Згаданий вище апостиль, скоріше за все, не знадобиться, але "присяжний переклад" документів має бути обов'язково.

В Італії для біженців передбачені гранти на навчання. В країні з 2016 року існує Стипендіальна програма CRUI, що щороку надають 100 стипендій біженцям. У 2022 році у зв'язку з подіями в Україні програма має бути масштабована.

Італія готова надати гранти на навчання біженцям з України / Фото Pixabay

Також в Італії діє Стипендіальна програма DSU. Управління грантами здійснюється на рівні регіонів, тому умови можуть відрізнятися залежно від регіону.

​​Випускники 9 і 11 класів, які через війну залишили Україну, зможуть отримати свідоцтва про освіту в диппредставництвах України. Вручення випускникам документів про базову і повну середню освіту буде здійснюватись на підставі заяв батьків або випускників, що подаватиметься до школи. Заява (її сканована копія чи фотокопія) може бути подана наочно, факсом, електронною поштою або іншими засобами зв'язку. Директори шкіл на підставі отриманих заяв мають передати документи про освіту до управління освіти, звідки вони будуть передані до МЗС.

У Німеччині для абітурієнтів з України, які залишили дім, щоб врятуватися від війни, у якості виключення зробили не обов'язковим атестат (аналог місцевого Abitur). У тому чи іншому вигляді відповідне рішення ухвалили й інші країни ЄС.

У Німеччині також спростили умови для українців, які хочуть навчатися / Фото Pixabay

Щоправда, є інший нюанс, оскільки навчання в середній школі в Німеччині триває 12 – 13 років, українським абітурієнтам доведеться довчитися один рік у місцевій школі або на місцевому аналогу підготовчого відділення – Studienkolleg (до речі, дуже подібна система в Австрії).

Що таке Studienkolleg Коледж підготовки до вищої освіти. Його профіль – абітурієнти, що закінчили школу в країнах, які не є членами входять до ЄС. Завдання Studienkolleg – підтягнути мови та адаптувати до місцевого життя та вимог німецьких університетів.

Мовне питання

Незнання у потрібному обсязі мови викладання може стати проблемою, адже навчання переважно здійснюється мовою тієї країни, де розташований виш. Виключенням є міжнародні програми, де ведеться викладання англійською.

Крім того, в Польщі є програми, де викладання відбувається українською мовою. Одним з таких є Вища школа банківської справи у Варшаві, де пропонується доволі широкий спектр економічних спеціальностей, а також експрес-курс польської мови.

Продовження навчання

Оскільки Україна є членом Гаазької конвенції про спрощену процедуру легалізації документів та Лісабонської конвенції про визнання кваліфікацій вищої освіти в Європі, а також підписала відповідні двосторонні угоди з багатьма країнами, зокрема Польщею та Угорщиною, Францією та Румунією, Естонією та Словаччиною, продовження навчання для українських студентів і магістрантів не є великою проблемою.

Проблемою могли стати гроші, адже вище освіта за кордоном – справа дорога, проте, у нагоді стали стипендії.

Де та як шукати гранти та стипендіальні програми

Перелік програм, куди можуть податися українці та отримати право на фактично безоплатне або частково безоплатне навчання, доволі великий та постійно зростає.

Українські студенти та молоді вчені мають змогу навчатися в найкращих вишах світу і навіть можуть обирати. Для цього існують соцмережі, що наразі замінили так зване "сарафанне радіо".

Також інформація про стипендіальні програми для українських біженців зібрана на профільних ресурсах. В Україні це освітня платформа " Український глобальний університет", сайт Освіта.ua або профільний розділ " Освіта 24" на 24 каналі. Серед глобальних варто згадати про Erudera.com, а також спеціальну платформу-довідник Scienceforukraine.eu

Перелік програм для українських студентів і абітурієнтів з ЄС є на сайті Єврокомісії.

Крім того, існують національні проєкти. Наприклад, пропозиції німецьких вишів зібрані на платформі DAAD або на сайті з красномовною назвою Support UAstudents, а варіанти для українців у Нідерландах – на ресурсі Factcards.

Робота у Польщі для українців / Яка ситуація з ринком праці – дивіться відео: