В результате российской агрессии миллионы людей оказались за пределами Украины, среди них – многие молодые. Для них в странах, ставших местом временного убежища, были созданы условия для обучения и поступления в высшие учебные заведения. О преференциях для украинцев в иностранных вузах – читайте в материале 24 канала.

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Статус

Очень важным моментом является легализация, то есть получение официального статуса беженца или временно перемещенного. Такой документ выдается сроком на год с правом продления. Он является основанием для начисления льгот и помощи, а также права на работу, медицинскую защиту и обучение.

Впрочем, в некоторых странах для продолжения образования юридические моменты могут быть второстепенными. Например, в университетах Италии украинцам, по каким-то причинам еще не имеющим официального статуса беженца, разрешено посещать лекции в качестве "свободного слушателя" (и только университеты Палермо и Мессины позволяют искателям убежища пройти "полную регистрацию"). Для того чтобы поступить в университет, вам уже необходимо иметь официальный документ.

В Польше не нужно подтверждать украинский диплом / Фото - Pixabay

В условиях военного положения украинские власти решили завершить учебный год в дистанционном формате, а также отменили ВНО и ввели для абитуриентов вместо него существенно упрощенный "мультипредметный тест". Ожидается, что новый учебный год начнется уже в автономном режиме. Рекомендуемая дата старта – 15 августа 2022 (для первокурсников и студентов 1 курса магистратуры – 1 сентября).

Высшее образование в Европе и США – обычно платное и такое явление как "бюджет" довольно редко. Впрочем, есть немало "моментов", позволяющих студентам получать образование и не платить, по крайней мере, полную сумму. Речь, в первую очередь, о стипендиальных программах, а также о грантах. Многие украинцы пользовались ими и до 2022 года, но сейчас по известным причинам количество студентов-украинцев во всем мире существенно возрастет.

Условия поступления

Власти стран, приютивших беженцев, предоставили достаточно широкие преференции для молодых украинцев. Так, в Польше, которая приняла больше всего наших сограждан, для поступления или продолжения обучения украинцам подтверждать диплом не нужно (бай-бай, апостиль). Достаточно подать документы и заявление в университет, решение о поступлении будет принимать ректор. Схожие правила для украинцев действуют и в других странах Европы.

Внимание! Упомянутый выше апостиль, скорее всего, не понадобится, но "присяжный перевод" документов должен быть обязательно.

В Италии для беженцев предусмотрены гранты на обучение. В стране с 2016 года существует Стипендиальная программа CRUI, ежегодно предоставляющая 100 стипендий беженцам. В 2022 году, в связи с событиями в Украине, программа должна быть масштабирована.

Италия готова предоставить гранты на обучение беженцам из Украины / Фото - Pixabay

Также в Италии действует стипендиальная программа DSU. Управление грантами осуществляется на уровне регионов, поэтому условия могут отличаться в зависимости от региона.

Выпускники 9 и 11 классов, которые из-за войны покинули Украину, смогут получить свидетельства об образовании в диппредставительствах Украины. Вручение выпускникам документов о базовом и полном среднем образовании будет осуществляться на основании заявлений родителей или выпускников, которые будут подаваться в школу. Заявление (его сканированная копия или фотокопия) может быть подано наглядно, по факсу, электронной почте или другим средствам связи. Директора школ на основании полученных заявлений должны передать документы об образовании в управление образования, откуда они будут переданы в МИД.

В Германии для абитуриентов из Украины, покинувших дом, чтобы спастись от войны, в качестве исключения сделали не обязательным аттестат (аналог местного Abitur). В том или ином виде соответствующее решение было принято и другими странами ЕС.

В Германии также упростили условия для украинцев, желающих учиться / Фото - Pixabay

Правда, есть другой нюанс, поскольку обучение в средней школе в Германии продолжается 13 лет, украинским абитуриентам придется учиться один год в местной школе или на местном аналоге подготовительного отделения – Studienkolleg (кстати, очень схожая система в Австрии).

Что такое Studienkolleg Колледж подготовки к высшему образованию. Его профиль – абитуриенты, окончившие школу в странах, не являющихся членами входящих в ЕС. Задание Studienkolleg – подтянуть языки и адаптировать к местной жизни и требованиям германских университетов.

Языковой вопрос

Незнание в нужном объеме языка преподавания может стать проблемой, ведь обучение преимущественно осуществляется на языке той страны, где расположен вуз. Исключением являются международные программы, где ведется преподавание на английском языке.

Кроме того, в Польше есть программы, где преподавание проходит на украинском языке. Одним из таких является Высшая школа банковского дела в Варшаве, где предлагается широкий спектр экономических специальностей, а также экспресс-курс польского языка.

Продолжение обучения

Поскольку Украина является членом Гаагской конвенции об упрощенной процедуре легализации документов и Лиссабонской конвенции о признании квалификаций высшего образования в Европе, подписала соответствующие двусторонние соглашения со многими странами, в частности Польшей и Венгрией, Францией и Румынией, Эстонией и Словакией, продолжение обучения и магистрантов не является большой проблемой.

Проблемой могли стать деньги, ведь высшее образование за границей – дело дорогостоящее, однако, пригодились стипендии.

Где и как искать гранты и стипендиальные программы

Список программ, куда могут податься украинцы и получить право на фактически безвозмездное или частично безвозмездное обучение, достаточно велик и постоянно растет.

Украинские студенты и молодые ученые могут учиться в лучших вузах мира и даже могут выбирать. Для этого существуют соцсети, заменившие так называемое "сарафанное радио".

Также информация о стипендиальных программах для украинских беженцев собрана на профильных ресурсах. В Украине это образовательная платформа " Украинский глобальный университет", сайт Освіта.ua или профильный раздел " Образование 24" на 24 канале. Среди глобальных стоит упомянуть Erudera.com, а также специальную платформу-справочник Scienceforukraine.eu

Перечень программ для украинских студентов и абитуриентов из ЕС есть на сайте Еврокомиссии.

Кроме того, есть национальные проекты. Например, предложения немецких вузов собраны на платформе DAAD или на сайте с красноречивым названием Support UAstudents, а варианты для украинцев в Нидерландах – на ресурсе Factcards.

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