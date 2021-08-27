Коли Путіна можна посадити за ґрати: припущення від Офісу генпрокурора

Володимир Путін тільки у разі припинення президентства зможе опинитись у в'язниці. Очільника Кремля можуть притягнути до відповідальності за російсько-українську війну.

Про це повідомив на пресконференції щодо розслідування Іловайської трагедії Юрій Рудь – представник Офісу генерального прокурора. Він зазначив, що поки процес стримують міжнародні правила.

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У Путіна – імунітет

За словами Рудя, відповідно до міжнародного права, у перших осіб держави є певний імунітет. До них належать:

президент;

прем'єр-міністр;

міністр закордонних справ.

Україна є цивілізованою країною і поважає міжнародне право. Водночас ми не сидимо, склавши руки. Офіс збирає докази для повідомлення про підозру всім особам, які розв'язали та ведуть війну проти України,

– розповів представник Офісу генпрокурора.

Рудь також наголосив, що очікують нагоду для повідомлення про підозру будь-якій особі. Як тільки буде можливість, Офіс генпрокурора має зреагувати.

Президенство Путіна: найголовніше

Після відставки першого президента Росії Бориса Єльцина, Путін у 2000 році став виконувачем обов'язків президента, а згодом і президентом після перемоги на виборах.

Перша каденція тривала з 2000 до 2004 року. На другій каденції Путін пробув із 2004 до 2008 року.

Згідно з Конституцією Росії Путін не міг утретє поспіль стати президентом. Саме тому з 2008 до 2012 року президентом був Дмитро Медведєв, а Путін став головою російського уряду.

Третя каденція Путіна почалась 2012 року, а закінчилась у 2018 році.

Четверта каденція почалась 2018 року та має закінчитись у 2024 році. Проте через зміни до Конституції Росії Путін "обнулив" терміни та може обіймати посаду до 2036 року.