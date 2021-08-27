Когда Путина можно посадить за решетку: предположения от Офиса генпрокурора

Владимир Путин только в случае прекращения президентства сможет оказаться в тюрьме. Главу Кремля могут привлечь к ответственности за развязывание войны против Украины.

Об этом сообщил на пресс-конференции по расследованию Иловайской трагедии Юрий Рудь – представитель Офиса генерального прокурора. Он отметил, что пока процесс сдерживают международные правила.

К теме Путин панически боится повторения судьбы Лукашенко: что наговорил Навальный в интервью

У Путина – иммунитет

По словам Рудя, согласно международному праву у первых лиц государства есть определенный иммунитет. К ним относятся:

президент;

премьер-министр;

министр иностранных дел.

Украина является цивилизованной страной и уважает международное право. В то же время мы не сидим, сложа руки. Офис собирает доказательства для сообщения о подозрении всем лицам, которые развязали и ведут войну против Украины,

– рассказал представитель Офиса генпрокурора.

Рудь также отметил, что ожидают возможности для сообщения о подозрении любому лицу. Как только будет возможность, генеральная прокуратура должна среагировать.

Президентство Путина: самое главное

После отставки первого президента России Бориса Ельцина, Путин в 2000 году стал исполняющим обязанности президента, а затем и президентом после победы на выборах.

Первая каденция продолжалась с 2000 по 2004 год. На второй каденции Путин провел с 2004 по 2008 год.

Согласно Конституции России Путин не мог в третий раз подряд стать президентом. Именно поэтому с 2008 по 2012 год президентом был Дмитрий Медведев, а Путин стал главой российского правительства.

Третья каденция Путина началась в 2012 году, а закончилась в 2018 году.

Четвертая каденция началась 2018 и должна закончиться в 2024 году. Однако из-за изменений в Конституцию России Путин "обнулил" сроки и может занимать должность до 2036 года.