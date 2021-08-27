Об этом сообщил на пресс-конференции по расследованию Иловайской трагедии Юрий Рудь – представитель Офиса генерального прокурора. Он отметил, что пока процесс сдерживают международные правила.

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У Путина – иммунитет

По словам Рудя, согласно международному праву у первых лиц государства есть определенный иммунитет. К ним относятся:

президент;

премьер-министр;

министр иностранных дел.

Украина является цивилизованной страной и уважает международное право. В то же время мы не сидим, сложа руки. Офис собирает доказательства для сообщения о подозрении всем лицам, которые развязали и ведут войну против Украины,

– рассказал представитель Офиса генпрокурора.

Рудь также отметил, что ожидают возможности для сообщения о подозрении любому лицу. Как только будет возможность, генеральная прокуратура должна среагировать.

Заметьте! По словам российских и американских аналитиков, Путина должны были осудить на пожизненное заключение. По Уголовному кодексу России президенту страны-агрессора квалифицируют больше 25 статей.

Президентство Путина: самое главное