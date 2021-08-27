Об этом сообщил на пресс-конференции по расследованию Иловайской трагедии Юрий Рудь – представитель Офиса генерального прокурора. Он отметил, что пока процесс сдерживают международные правила.
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У Путина – иммунитет
По словам Рудя, согласно международному праву у первых лиц государства есть определенный иммунитет. К ним относятся:
- президент;
- премьер-министр;
- министр иностранных дел.
Украина является цивилизованной страной и уважает международное право. В то же время мы не сидим, сложа руки. Офис собирает доказательства для сообщения о подозрении всем лицам, которые развязали и ведут войну против Украины,
– рассказал представитель Офиса генпрокурора.
Рудь также отметил, что ожидают возможности для сообщения о подозрении любому лицу. Как только будет возможность, генеральная прокуратура должна среагировать.
Президентство Путина: самое главное
- После отставки первого президента России Бориса Ельцина, Путин в 2000 году стал исполняющим обязанности президента, а затем и президентом после победы на выборах.
- Первая каденция продолжалась с 2000 по 2004 год. На второй каденции Путин провел с 2004 по 2008 год.
- Согласно Конституции России Путин не мог в третий раз подряд стать президентом. Именно поэтому с 2008 по 2012 год президентом был Дмитрий Медведев, а Путин стал главой российского правительства.
- Третья каденция Путина началась в 2012 году, а закончилась в 2018 году.
- Четвертая каденция началась 2018 и должна закончиться в 2024 году. Однако из-за изменений в Конституцию России Путин "обнулил" сроки и может занимать должность до 2036 года.