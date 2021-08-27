Про це повідомив на пресконференції щодо розслідування Іловайської трагедії Юрій Рудь – представник Офісу генерального прокурора. Він зазначив, що поки процес стримують міжнародні правила.

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У Путіна – імунітет

За словами Рудя, відповідно до міжнародного права, у перших осіб держави є певний імунітет. До них належать:

президент;

прем'єр-міністр;

міністр закордонних справ.

Україна є цивілізованою країною і поважає міжнародне право. Водночас ми не сидимо, склавши руки. Офіс збирає докази для повідомлення про підозру всім особам, які розв'язали та ведуть війну проти України,

– розповів представник Офісу генпрокурора.

Рудь також наголосив, що очікують нагоду для повідомлення про підозру будь-якій особі. Як тільки буде можливість, Офіс генпрокурора має зреагувати.

Зауважте! За словами російських та американських аналітиків, Путіна мали би засудити на довічне ув'язнення. За Кримінальним кодексом Росії президенту країни-агресорки кваліфікують понад 25 статей.

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