Так можно коротко описать интервью, которое российский оппозиционер Алексей Навальный дал прямо из тюрьмы американскому изданию The New York Times. Всего получилось 54 рукописных страницы.

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Навальный рассказал о жестоком обращении в российской тюрьме, о путинской коррупции, вероятности массового протеста в России, а также о тотальной зачистке политического поля перед выборами в Госдуму уже в сентябре.

Навальный написал о жизни за решеткой

Но мы с вами обсудим самые главные тезисы интервью Навального и что они значат для будущего России. Первое, что бросилось мне в глаза, так это заверения Навального о том, что физического насилия в тюрьме где он содержится, стало меньше.

По его словам, администрация колонии перешла к более изощренным методам психологических пыток. Специально засланные казачки провоцируют заключенных, в том числе и Навального, чтобы именно они переходили к физическому насилию, нападая на кого-то. А так как вся колония напичкана камерами, то любая драка – это хороший повод добавить еще пару-тройку лет заключения за плохое поведение.



Навальный написал о жизни за решеткой / Фото ТАСС

Кроме того, говорит Навальный, ему долгое время не давали спать. Каждый час Алексея будили, якобы, чтобы удостовериться, что он не замышляет побег. Но, отсутствие сна сильно отражается и на физиологическом и на психологическом состоянии.

Но это не главная тактика психологического насилия. Со слов Навального, заключенных часами заставляют смотреть российское телевидение, или пропагандистские фильмы. По мнению руководства колонии, это должно сломить политических заключенных.

Навальный утверждает, что вся суть идеологии Путина, не только в застенках, но и по всей России сводиться к банальной подмене настоящего и будущего прошлыми достижениями Советского союза.

А вот отвечая на вопрос – боиться ли он смерти от лап путинского режима, Навальный ответил, что такова вероятность 50 на 50. Санкции, которые Запад вводит против обезумевшего режима Путина, Навальный оценивает скептически.

Ведь они практически не задевают путинскую элиту и бандитов из его свиты. Санкции действительно рушат экономику России, но от них страдают обычные россияне, доходы которых неумолимо падают на протяжении многих лет после развязанной против Украины войны. Но вот путинские олигархи остаются нетронутыми.

Но в то же время, Навальный уверен, что даже те санкции которые введены, подрывают доверие российского народа к Путину. Глава Кремля действительно боится обрушения экономики, но настолько обезумел, что будет до самой кончины идти против Запада, даже в ущерб собственным интересам.

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Дальше Навальный приводит российскую поговорку, которая как раз характеризует действия Путина, цитирую: "У меня отморожены уши назло маме". И конечно же такая позиция Путина сильно отражается на самих россиянах. Ведь, Путин буквально в каждом видит врага, а с врагом нужно бороться.

Путин борется с независимыми СМИ

К тому же, репрессии против россиян усилились в преддверии выборов Госдуму уже в сентябре. Кремль активно запрещает работу любых медиа, которые хоть немного идут вразрез с политикой Путина.

В последний месяц несколько знаковых изданий просто закрыли, другие теперь носят клеймо "Иностранного агента" или "экстремистской организации". И что важно – все они хоть немного критиковали Путина.

Например, в июле Кремль фактически прикрыл работу издания The Insider, которое занималось расследованием отравления Навального и вышло на причастных к этому сотрудников ФСБ. А уже в этом месяце иностранным агентом признали, наверное, последний более менее оппозиционный канал "Дождь".

И это я говорю только о крупных изданиях, о которых известно и в Украине. А вот количество более мелких медиа, правозащитных и общественных организаций, которые постигла та же участь, сложно и сосчитать.

Что же касается Навального, то и здесь Путин зачистил поле. Самого Алексея он упрятал за решетку, потом пришел за всеми кто работал в Фонде борьбы с коррупцией, объявив их экстремистами, дальше в расход пошли все кто хоть как-то поддерживал Навального.

Теперь Кремль не допускает к выборам даже тех слабых кандидатов, которые напрямую не причастны к движению Навального, а лишь подключились к его инициативе "Умное голосование". Путин убирает абсолютно всех, кто хоть немного может помешать победе его партии "Единая Россия".

Путин не допустит протестов в России

И логика Кремля понятна – ведь со слов Навального, он легко победил бы и "Единую Россию", и лично Путина. По мнению Навального, такой маниакальный страх у Путина возрос после протестов в Беларуси. Кремлевский диктатор панически боится повторения судьбы Лукашенко.

Но, Навальный уверен, что несмотря на репрессии, в головах россиян зарождается стремление к свободе и когда-то недовольство выплеснется наружу. И тогда у России есть шанс стать демократичной.

И вот здесь возникает главный вопрос – а достаточно ли просто желания россиян? Ведь протесты весной по всей России только ужесточили репрессии кремлевских силовиков. К тому же здесь стоит вспомнить и недавнее заявление Путина.



Путин обсудил возможные протесты со Меркель / Фото DPA

Во время встречи с Ангелой Меркель он уже заявил – никаких революций в России он не допустит и россиянам не стоит даже мечтать о каких-то протестах. Ведь в руках Путина огромная армия силовиков всегда готовых лупить дубинками всех кто поднял голову.

Но, есть ведь и другой вариант, который еще в 2012 году, в своей книге "Политика авторитарных режимов" описал политолог из Кембриджского университета Милан Словик. Он проанализировал все павшие диктаторские режимы за последние 70 лет и пришел к выводу, что 2/3 из них были уничтожены именно правящей элитой. То есть теми, кто многие годы входил в команду диктатора.

И Навальный допускает, что конец режиму Путина может настать именно благодаря его прихвостням. Ведь у многих из путинской банды рейтинги в народе намного выше, чем у лично Путина.

Но, опять же рассчитывать только на то, что условные Лавров и Шойгу предадут своего вождя – россиянам не стоит. Поэтому откровенное интервью Навального, должно стать призывом сразу двум адресатам: Западу – усилить давление, и россиянам – наконец перестать бояться.

Пока же, к сожалению все идет к тому, что Путин задушив последние зачатки оппозиции и дальше будет кошмарить весь мир, а в особенности ближайших соседей.

Белорусские нелегалы намаються убежать

Тем временем Лукашенко продолжает кошмарить соседей потоками нелегальных мигрантов. И, к сожалению, для Европы попытки Лукашенко спровоцировать миграционный кризис в странах ЕС – имеет успех, в частности в Польше.

Дело в том, что в последние 2 недели Лукашенко переправляет мигрантов не только в Литву, но и и в Польшу. И вот на белорусско-польской границе сложилась сложная ситуация – мигранты застряли между двух государств. Польские пограничники не пропускают их в Польшу, а белорусские солдаты не дают им отступить обратно в Беларусь.

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И кадры с польской границы, где мигранты сидят просто в поле без воды и еды, вызвали политический шторм в Польше. Ведь, правящая партия "Право и справедливость" настаивает на том, чтобы не пускать нелегалов, а оппозиция разрывает власть заявляя, что это не гуманно, да и вообще не стоит выставлять солдат против беженцев.

Дошло даже до откровенных оскорблений в адрес не просто власти, а и пограничников, которые сдерживают мигрантов.Один из оппозиционных политиков набросился на солдат, назвав их собаками.

Такое заявление тут же вызвало и реакцию власти – министр обороны Польши Мариуш Блащак тут же заявил, что будет добиваться уголовного преследования Франценюка за оскорбление армии.

Польша уверенно не пускает беженцев

Тем не менее, за внутренними ссорами, поляки настроены решительно не пускать на свою территорию мигрантов из Беларуси. Поляки укрепляют свою границу: туда уже переброшено почти тысячу солдат подкрепления, и останавливаться правительство на этом не намерено.

Премьер-министр Польши уже заверил, что ни при каких условиях не допустит мигрантов на территорию страны. Но, тем временем ситуация на границе уже граничит с безумием. Отдельные гуманитарные организации приезжают на границу, чтобы передать мигрантам еду и одежду.



Нелегалы из Беларуси остаться под открытым небом / Фото службы охраны государственной границы Литвы

Но между ними стоит кордон солдат и военных машин. А когда активисты пытаются как-то поговорить с мигрантами, пограничники запускают двигатели и сирены, перебивая все попытки общения.

Тем временем часть мигрантов на границах Польши и стран Балтии находятся в критическом состоянии, и поэтому в ЕСПЧ уже призывают страны помочь беженцам, хотя бы едой, водой и медицинской помощью.

В ООН пошли еще дальше и призывают Польшу, Литву и Латвию открыть наконец границы и пускать к себе беженцев, которых, напомню, перебрасывает к ним Лукашенко.

И такие заявления вызывают еще большие споры в Евросоюзе, ведь ни Литва, ни Латвия, ни Польша не хотят потакать шантажу Лукашенко. Тем более никто не хочет размещать у себя сотни нелегалов. К тому же и Беларусь их назад не пускает.

Интересно, что Литва кричала о гибридной угрозе со стороны Минска еще больше месяца назад. Но, тогда ЕС ограничился только переброской военных к литовско-белорусской границе. Сегодня становится очевидно – этого мало.

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К тому же, совсем скоро Лукашенко может начать переброску мигрантов еще и из Афганистана. А это еще сильнее разобщит ЕС в вопросе мигрантов. Подобную историю мы уже наблюдали в 2015 году, но похоже, она ничему не научила.