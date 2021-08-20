В целом, встреча выдалась достаточно напряженной, хотя и начиналась она с жеста от главы Кремля, который подарил канцлеру Германии букет цветов. Похоже, на фрау это подействовало.

До теми Меркель зустрілась з Путіним у Москві: говорили про Україну та Афганістан

Меркель поговорила с Путиным перед встречей з Зеленским

"Северный поток-2"

Одной из ключевых тем встречи стал "Северный поток-2". Меркель как могла уверяла, что от его запуска выиграет и Германия, и вся Европа. А потому все же попыталась достичь одного из обещаний, данных в сделке с Байденом – транзит российского газа через Украину должен сохраняться и после запуска газопровода.

Правда, в этом вопросе стороны сошлись где-то посередине. Путин после встречи с Меркель заявил, что, как минимум, до 2024 года "Газпром" не будет прекращать транзит газа через украинскую ГТС, так как подобный контракт уже подписан.

А вот о том, что будет после – президент России решил завуалированно умолчать. Но, похоже, ответ очевиден – обещание Меркель реализовано не будет.

Война на Донбассе

Не смогли Меркель и Путин обойти стороной и вопрос войны на Донбассе. И здесь кремлевского диктатора понесло. Путин вдруг заявил, что это Украина отказывается выполнять Минские соглашени. Да и вообще Киев всем своим видом демонстрирует, что уже отказался от идеи мирного урегулирования войны на Донбассе.

По мнению Путина, доказательством этому выступает тот факт, что Украина принимает законы, которые якобы противоречат минским соглашениям. В то же время российский президент не уточнил, какие именно документы он имеет в виду.

Но зато попросил Меркель, которая прибудет в Киев уже 22 августа, повлиять на Зеленского, чтобы тот наконец пошел на уступки Кремлю.

Я надеюсь, что госпожа канцлер в ходе своего визита окажет определенное влияние, давление на украинские власти,

– заявил Путин.

И здесь сразу вспоминаются увещевания Меркель о том, что Украине следовало бы имплементировать формулу Штайнмайера и установить особый статус для Донбасса на постоянной основе. Но в этот раз все же подчеркнула, что позиция Германии неизменна.

Заключается она в следующем – Крым и Донбасс оккупированы, и пока она канцлер, то сделает всё, чтобы нормандский формат возродился и принес результаты.

Отравление Навального

Затронули Меркель и Путин и вопрос оппозиционера Алексея Навального. Кремлевский диктатор в очередной раз постеснялся даже имя его называть, и заявил, что посадили активиста совсем не за политическую деятельность, а за его работу в качестве иностранного агента. Что, конечно же, чушь

Но Меркель и в этом вопросе была непреклонна. Она заявила, что Путину следовало бы освободить Навального.



Встреча Меркель и Путина / Фото "РИА Новости"

Интересно, что в это же время, пока Путин и Меркель давали пресс-конференцию, США и Великобритания ввели новый пакет санкций против 7 российских ФСБшников за отравление Навального. Им запрещен въезд на территорию этих стран, а все их активы заморожены.

Зверніть увагу Через "Північний потік-2" і Навального: США ввели нові санкції проти Росії

Захват Афганистана талибами

Обсудили политики и ситуацию в Афганистане. Напомню, Москва в последние дни называет талибов "адекватными мужиками" и всячески демонстрирует, что именно она теперь будет править бал в Афганистане. Хотя, конечно, вряд-ли.

Тем не менее, Меркель подчеркнула, что Россия может помочь ООН в диалоге между "Талибаном" и Западом.

Говорили, конечно, они и о соблюдении прав человека в самой России. Но зная авторитарные замашки Путина, все призывы Меркель одуматься не были услышаны. Более того, глава Кремля заявил, что не допустит никаких революций в России, так как "Россия превысила лимит революций еще в XX веке".

В целом, сложно сказать, что встреча Меркель и Путина что-то изменит. Все же она больше похожа на обычное прощальное турне уходящей в отставку канцлера Германии. Хотя воскресный визит Меркель в Киев, может раскрыть больше деталей.