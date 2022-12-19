Наша війна за незалежність доруйнує імперію: чим для Росії обернеться її неминуча поразка

У березні російський історик моди Васільєв бідкався, що Росія не має свого смаку. Тому купує італійське, французьке, бельгійське, англійське, німецьке, японське та американське.

Застійна Росія

Що вона не здатна виготовити навіть власних меблів чи національних ароматів. Він припустив, що причина у національному характері і ментальності росіян, які хочуть мати царя і люблять у всьому застій, бо "від нас нічого не залежить".

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І наголосив, що в російській імперії жили шведи, фіни та англійці, німці і поляки, французи та євреї, які й творили вєлікую культуру та імперію. Етнічна "зачистка" зумовила те, що крім росіян слов'янського походження, тут у більшості тепер живуть чеченці, таджики та азійські народи, які несуть іншу культуру. Тому росіяни не здатні зробити якісну виделку чи простий чайник. Навіть власного хорошого молока і м'яса не мають. Вже не кажучи про якісні книги чи фільми.

Росія так і не навчилася щось експортувати, окрім сировини. Це або людська сировина: від балерин, оперних співачок до повій. Або хутро, нафта, газ і деревина. І, як підсумок, зазначає, що перспективи у країни печальні, бо ісламізація є очевидною. Та й Китай нависає.

Все чуже, нічого свого

Васільєв не згадав про внесок українців у творенні російської імперії. Феофана Прокоповича, греко-католицького священника з Вишгорода, що перейшов у православ'я, і не тільки заклав фундамент і очолив російську православну церкву, а й став ідеологом імператорської влади і церкви. Мелетія Смотрицького, на працях якого вчився і створював російську граматику Ломоносов. Багатьох відомих і забутих українців, які стали будівничими російської імперії. Звісно, що він не сказав головного: творити і любити можуть лише вільні люди, які мають вибір, а не раби. Хоча свобода й породжує тривогу, бо майбутнє не визначене.

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Наша війна за незалежність не тільки доруйнує імперію, до створення якої ми доклалися. Вона показує їх неспроможність до творення і вміння лише красти. Не тільки унітази і пральні машини. Як привласнили нашу історію, музичні твори і героїв. Як з нашого "Доброго вечора, ми з України!" ліплять своє "добрий вєчєр, ми із Росії". Як примітивно копіюють наші меми. Як режисер Сєрєбрєнніков краде пісню-реквієм Василя Гренджа-Донського "Пливе кача" і почварить її у "пливьот утка да по бурним водам". І коли вони побачили світлини наших військових з котиками, то вкрали херсонського єнота, щоб створити недолуге відео. Та й вкрасти не можуть, бо роблять лише жалюгідні підробки.

Тому російське омертвіле марно намагається повернути у неволю українське творче. Вони переконують себе, що не можуть програти у цій війні. Бо ця війна для них є також війною за існування. І неминуча їх поразка запустить процес розпаду. Щоб не говорили скептики. І, як казав поет, тож нехай собі як знають. Божеволіють, конають – нам своє робить.