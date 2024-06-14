"Україні потрібно 100 мільярдів, ППО і членство в НАТО": інтерв'ю з главою Міноборони Естонії

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У Брюсселі відбулося вже 23-те засідання у форматі "Рамштайн" на полях зустрічі міністрів оборони НАТО. Очільники Міноборони Альянсу вносили "останні правки" перед самітом НАТО, який відбудеться вже через місяць у Вашингтоні.

Кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі поспілкувалась з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром про подальшу допомогу від союзників, рішення саміту НАТО для Києва та можливість передачі нових систем ППО.

До теми НАТО хоче посилити свою роль у наданні допомоги Україні: Умєров пояснив, що це означає

Україні потрібно 100 мільярдів євро, а не 40

Генсек НАТО Єнс Столтенберг запропонував виділити 40 мільярдів євро на рік у вигляді військової допомоги для України. Чи підтримує Естонія цю ідею?

Ми підтримуємо будь-яку ідею, що дає Україні більше коштів. Ми багато разів говорили, що це має бути або на рівні Європейського Союзу, або на рівні НАТО, неважливо на якому рівні.

Але це має бути щонайменше 100 мільярдів, і ось чому ми виступили з ініціативою передачі 0,25% від ВВП. Якщо взяти 0,25% від нашого спільного ВВП, то виходить навіть більше, ніж 100 мільярдів євро.

Тому, звичайно, ми підтримуємо будь-яку ініціативу, яка приносить більше інвестицій в оборону, для України, або прямі інвестиції для закупівлі боєприпасів.

Чи бачите ви якийсь позитивний сигнал серед держав-членів, що вони підтримають це на саміті у Вашингтоні?

Звісно, ​​це стосується остаточного формулювання. Я вважаю, що більшість союзників в принципі підтримують цю ідею. Зараз це питання деталей, як завжди – яким буде фінальне комюніке та формулювання.

Але все одно всі союзники не лише за столом НАТО, але й у Контактній групі з питань оборони України тут, підтримують Україну.

Чого чекати від саміту НАТО у Вашингтоні

Міністри оборони країн НАТО ще не погодили план фінансування України, який передбачає збереження виділення щорічної допомоги на рівні 40 мільярдів євро на рік.За словами генсека Єнса Столтенберга, союзники продовжать узгоджувати позицію з цього питання до саміту у Вашингтоні.

Вже через місяць у Вашингтоні відбудеться саміт НАТО. Які ваші очікування як щодо подальшої підтримки України? Які пропозиції зараз на столі?

По-перше, це, звичайно, "Місія НАТО в Україні".

По-друге, ми маємо надіслати дуже чітке та рішуче повідомлення про те, що Україна буде членом Альянсу, і є конкретні кроки, які Україна має зробити .

. Також треба визначити, які кроки є на "містку" між Вільнюсом та Вашингтоном (самітами НАТО у 2023 – 2024 роках – 24 Канал) та поза їхніми межами.

Саме тому ми почали створювати не лише військові коаліції, але й IT-коаліцію, яка не лише корисна під час війни, а й допоможе перейти на рівень стандартів НАТО. Тому ці коаліції працюють у двох вимірах: один — допомогти Україні перемогти, а інший — перейти на стандарти, які ми маємо тут, в НАТО.

На вашу думку, чи не стане цей міст до членства поверненням до ПДЧ, яке скасували у Вільнюсі?

Якщо ми подивимося на історію розширення НАТО, то побачимо різні можливості. До прикладу, у 2004 році для Естонії у нас був План дій щодо членства. Для Фінляндії та Швеції було запрошення. Тож були різні форми документів, тому я пропоную не зосереджуватися лише на паперах.

Важливо, яким буде кінцевий результат. І кінцевим результатом має бути те, що Україна стане членом НАТО.

ППО для України

Естонія оголосила про новий пакет військової допомоги для України, який включає зенітно-ракетні комплекси малого радіуса дії Mistral. Чи має Естонія ще можливості в напрямку ППО для України?

Звичайно, у нас все ще є протиповітряна оборона малої дальності. У нас наразі немає ППО середньої дальності, тому ми його закуповуємо. Але є системи малого радіусу дії.

У нас все ще є власні системи, але ми також повинні розуміти, що Росія все ще є нашим сусідом, і ми повинні зберігати наші критичні резерви.

Звісно, ми закуповуємо все більше й більше. Скоро ми отримаємо нові системи з Польщі — ПЗРК Piorun.

Наразі ми обіцяємо Україні допомогу не менше ніж 0,25% від ВВП на рік. Цього року ми вже перевищили цей ліміт і, можливо, будемо робити це й у майбутньому. Але є зобов’язання щодо довгострокової підтримки, і ви знаєте, що за відсотком від ВВП Естонія все ще залишається найбільшим помічником України.

Німецька сторона заявила, що не має можливостей передавати додаткові системи ППО. Польська сторона натомість сказала, що теж не буде передавати американські системи. Зі свого боку США не мають планів постачати нові системи ППО. Які настрої в НАТО щодо посилення захисту українського неба та де Україні шукати ще ППО у такому випадку?

Звичайно, є позитивні сигнали. По-перше, навіть не весь той пакет у 61 мільярд доларів був доставлений. Крім того, під час "Рамштайну" ми почули оголошення про нову фінансову допомогу.

Багато країн просто не говорять про це публічно. Ми також не будемо говорити, скільки систем ми вже відправили, але зазначили, що це Mistral разом із ракетами. Тож, багато країн просто залишають це в секреті на двосторонньому рівні. Не бійтеся, що допомога припиниться. Ми обов’язково продовжуватимемо наші зусилля.

Ви вважаєте, що союзники все ще мають можливості надати Україні системи ППО?

Все ж таки виробництво все ще працює.

Це означає, що, по-перше, важливо підтримувати в хорошому стані ті системи, які вже передали.

По-друге, потрібно чітко усвідомлювати, що "Шахед" неможливо збити за допомогою Patriot.

Існує багатошарова система ППО, і всі українці про це знають, тому важливо бути ефективним на кожному рівні. Починати треба з автоматів Калашнікова, а потім переходити до ПЗРК, систем середньої дальності й лише потім – захист від балістичних ракет.

Блокування допомоги Угорщиною і як переломити ситуацію на полі бою

Угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що не буде надавати підтримку Україні, але не блокуватиме рішення Альянсу. Як це можете прокоментувати?

Це не новина, що Угорщина не хоче підтримувати Україну. Вони не робили цього й раніше. Важливо, що вони не блокують це, але ми повинні побачити справжні дії. На рівні ЄС Угорщина все ж таки блокує транші з Європейського фонду миру, тож я хотів би побачити їхні дії.

Ви заявили, що союзники мають вжити додаткові заходи, аби переломити ситуацію на полі бою на користь перемоги України. На вашу думку, що могло б змінити перебіг подій?

Це все дуже зрозуміло. Як сказав український міністр оборони Рустем Умєров, і ми це знаємо, що в першу чергу критично необхідними є боєприпаси з різним калібром, починаючи від натівських 5,56 міліметра, калібру 152/155 міліметрів, а також ракетні комплекси радянського типу "Град", "Ігла".

Але також нам потрібно продовжувати навчання українських військових, оскільки без якісної підготовки ви не зможете виграти війну. Це означає, що ми повинні продовжити свою підтримку та побачити, що ще ми можемо зробити. Також ми маємо співпрацювати з українськими компаніями, які вже можуть виробляти багато обладнання для військових. Однак їм потрібні кошти.

Тому ми можемо передати не лише військову техніку Україні, а й допомагати фінансово, аби держава мала змогу купувати товари в українського ВПК.