Є одна важлива річ, яку треба розуміти щодо вступу України в НАТО

В інформаційному просторі є чимало повідомлень про вступ України до НАТО. Зокрема, дехто хибно вважає, що це може відбутися найближчим часом.

Вступ України до НАТО – це насамперед гарантія безпеки для України, що російська агресія у майбутньому стане неможливою. Політолог Володимир Фесенко розповів 24 Каналу детальніше, чому новини про те, що Україна вже найближчим часом стане членом Альянсу не відповідають дійсності.

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Україна не вступить до НАТО зараз

Видання Politico написало про те, що Володимир Зеленський під час свого європейського турне мав 5 основних запитів: запрошення України до НАТО, допомога у знищенні ракет та дронів, дозвіл на далекобійні удари по Росії та відновлення обговорень щодо постачання ракет Taurus.

Я не зовсім погоджуюсь з такою оцінкою. Загальна мета цих візитів була в ознайомленні європейських лідерів з Планом перемоги Зеленського: що наші партнери можуть зробити для нашої підтримки. Частина питань, про які писали в Politico справді розглядаються, зокрема запрошення України до НАТО,

– зауважив Володимир Фесенко.

До слова, цікаво відзначити, що перший заступник спікера Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що Україна стане членом НАТО швидше, ніж Європейського Союзу.

"Щодо запрошення України варто розуміти одну річ, бо є або багато ілюзій, або маніпуляцій. Сам по собі Джо Байден чи п'ять лідерів західних країн не зможуть запросити Україну в НАТО. У них немає таких повноважень. Вони можуть зробити хіба політичну заяву на підтримку. Запрошення Україні можуть надати лише на Саміті НАТО, а він відбудеться вже наступного року", – пояснив політолог.

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Крім того, є ще одна важлива умова для вступу України до НАТО, яку вже неодноразово висловлювали на Заході. Україна зможе стати повноправним членом НАТО лише після завершення війни. Зокрема, це пояснюється тим, що Захід не хоче брати участь у війні Росії проти України через ризик ядерної війни.

"Вступ у НАТО після війни має стати запобіжником, гарантією того, що Росія знову не нападе на Україну. Тож наївно чекати, що це питання вирішать зараз", – наголосив Фесенко.