Під час пресконференції на полях саміту "Україна – Південно-Східна Європа" президент Зеленський пояснив, що чекає на перший крок від НАТО, а саме запрошення нашої країни до Альянсу, передає 24 Канал.

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Це лише запрошення, а не членство

Глава держави наголосив, що йдеться не про повноцінне членство в НАТО, а про запрошення, яке дозволить посилити політичну і дипломатичну позицію України перед майбутніми переговорами.

І це запрошення Україна потребує вже зараз, а не після війни, через 10 чи 30 років.

Зеленський зауважив, що цілком розуміє скептичні настрої низки країн щодо членства України в НАТО під час війни. Однак, йдеться про запрошення. Президент вважає, що ті, хто проти того, аби запросити нашу країну в НАТО зараз, буде проти її членства в Альясі після війни.

Політик додав, що він хоче бачити від союзників реальних кроків. Якщо партнери справді прагнуть перемоги України, справедливого закінчення війни, тоді, впевнений президент, вони підтримають наші пропозиції. "Запрошення є частиною цих пропозицій", – додав Зеленський.

До слова, президент відреагував на зрив "Рамштайну", на якому. як очікувалося, повинні були бути ухвалені важливі рішення по Україні.