Під третього саміту "Україна – Південно-Східна Європа" у Хорватії Володимир Зеленський вперше відреагував на зірваний "Рамштайн", передає 24 Канал.

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Байден вчинив правильно

За словами президента, причина перенесення зустрічі – очевидна. Стихія, яка охопила США, потребує максимальної уваги президента Байдена до внутрішньої ситуації.

Будь-який лідер в аналогічних обставинах залишився б у своїй країні,

– наголосив Зеленський.

Водночас він висловив сподівання, що найближчим часом зустріч у форматі "Рамштайн" на рівні лідерів все ж відбудеться.

Глава держави підкреслив, що на "Рамштайні" найкраще скоординувати з усіма партнерами реалізацію конкретного змісту Плану перемоги, передусім воєнних пунктів, які посилюють нас на фронті.

Нагадаємо, що наприкінці вересня президент США Джо Байден ініціював зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" на рівні лідерів країн. Подія мала відбутися у Німеччині 12 жовтня. Однак стало відомо, що до узбережжя США наближається найпотужніший за 100 років ураган Мілтон. Він накриє штат Флорида, де вже відбулася масштабна евакуація.