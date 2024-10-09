Во время третьего саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" в Хорватии Владимир Зеленский впервые отреагировал на сорванный "Рамштайн", передает 24 Канал.

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Байден поступил правильно

По словам президента, причина переноса встречи – очевидна. Стихия, которая охватила США, требует максимального внимания президента Байдена к внутренней ситуации.

Любой лидер в аналогичных обстоятельствах остался бы в своей стране,

– подчеркнул Зеленский.

В то же время он выразил надежду, что в ближайшее время встреча в формате "Рамштайн" на уровне лидеров все же состоится.

Глава государства подчеркнул, что на "Рамштайне" лучше скоординировать со всеми партнерами реализацию конкретного содержания плана победы, прежде всего, военных пунктов, которые усиливают нас на фронте.

Напомним, что в конце сентября президент США Джо Байден инициировал встречу Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" на уровне лидеров стран. Событие должно было состояться в Германии 12 октября. Однако стало известно, что к побережью США приближается самый мощный за 100 лет ураган Милтон. Он накроет штат Флорида, где уже прошла масштабная эвакуация.