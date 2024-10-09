На пресконференції після саміту "Україна – Південна Європа" Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, наголосив, що План перемоги не має стосунку до Путіна, передає 24 Канал.

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Думка Путіна не важлива

За словами глави держави, План перемоги передбачає посилення України, як геополітично, так і на полі бою. Це повністю залежить від політичної волі наших партнерів.

План Зеленського – про зміцнення України перед тим чи іншим форматом діалогу з агресором. Це місток до переговорів. "Тільки в сильній позиції Україна може розраховувати на справедливий мир", – наголосив президент.

Не важливо погодиться Путін чи не погодиться. Важливо, аби погодилися ті, хто посилює Україну, а не послаблює. І саме для цього створений цей план…Будемо сподіватися, що США і союзники почують нас,

– сказав Зеленський.

До слова, запланований на 12 жовтня "Рамштайн" перенесли через негоду у США.