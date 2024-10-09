На пресс-конференции после саммита "Украина – Южная Европа" Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что План победы не имеет отношения к Путину, передает 24 Канал.
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Мнение Путина не важно
По словам главы государства, План победы предусматривает усиление Украины, как геополитически, так и на поле боя. Это полностью зависит от политической воли наших партнеров.
План Зеленского – об укреплении Украины перед тем или иным форматом диалога с агрессором. Это мостик к переговорам. "Только в сильной позиции Украина может рассчитывать на справедливый мир", – подчеркнул президент.
Не важно согласится Путин или не согласится. Важно, чтобы согласились те, кто усиливает Украину, а не ослабляет. И именно для этого создан этот план ... Будем надеяться, что США и союзники услышат нас,
– сказал Зеленский.
К слову, запланированный на 12 октября "Рамштайн" перенесли из-за непогоды в США.